Синоптики прогнозують значні потепління у січні. Коли очікувати

У деяких областях України на початку січня очікується потепління до +10°. Проте згодом синоптики прогнозують знову похолодання.
Головні тези:
- На початку січня очікується значне потепління до +10° в деяких областях України, проте згодом передбачаються похолодання.
- У перші дні січня синоптики прогнозують дощі та тумани в різних регіонах країни, з поривами вітру до 25-30 м/с в Карпатах.
- Середня місячна температура повітря січня в Україні очікується в діапазоні від 0 до +6° морозу, що в межах норми, за прогнозами синоптиків.
- Метеорологи попереджають про можливість ожеледиці на дорогах в західних та північних областях в перші дні січня.
- У 2025 році середня місячна кількість опадів у січні очікується в межах норми з температурним режимом від -23° морозу до +21° тепла.
Якою буде погода на початку січня
Як зазначають синоптики, 2 січня у західних областях місцями очікується невеликий дощ, в інших регіонах — без опадів.
У південних регіонах вночі та вранці місцями туман.
Київ: без опадів, вітер південно-західний 7-12 м/с, пориви до 15-20 м/с. Температура: вночі +1…+3°С, вдень +7…+9°С.
Загальний прогноз по країні: вітер південно-західний 7-12 м/с, у західних, північних та центральних областях пориви 15-20 м/с, у Карпатах до 25-30 м/с. Температура: вночі -2…+3°С, вдень +5…+10°С, у Криму до +13°С.
3 січня уночі в західних і північних областях, а вдень — майже по всій країні, крім півдня, очікуються мокрий сніг і дощ.
Температура: вночі та вдень -3…+2°С, у центральних областях і на Закарпатті до +5°С, на півдні та сході вночі +1…+6°С, вдень +5…+10°С.
У західних і північних областях на дорогах місцями ожеледиця. Вітер західний, 7-12 м/с.
У Києві уночі прогнозують помірний мокрий сніг, удень — невеликий. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура: близько 0°С.
Погода у січні 2025 року — до чого готуватися
За словами синоптиків, середня місячна температура повітря передбачається 0-3° морозу, на Закарпатті, в Криму, Одеській та Херсонській областях 0-2° тепла, що на 1,5-2° вище за норму.
Окрім того, наголошується, що місячна кількість опадів очікується 32-79 мм, що в межах норми.
Середня місячна температура повітря січня сягне 0-6° морозу, в Криму від 1° морозу до 4° тепла.
Як стверджують синоптики, абсолютний максимум температури повітря — 10-18° тепла, в Криму до 21°, у Чернігівській, Сумській області та на високогір′ї Карпат 8-9° тепла.
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