Синоптики прогнозують значні потепління у січні. Коли очікувати

У деяких областях України на початку січня очікується потепління до +10°. Проте згодом синоптики прогнозують знову похолодання.

Якою буде погода на початку січня

Як зазначають синоптики, 2 січня у західних областях місцями очікується невеликий дощ, в інших регіонах — без опадів.

У південних регіонах вночі та вранці місцями туман.

Київ: без опадів, вітер південно-західний 7-12 м/с, пориви до 15-20 м/с. Температура: вночі +1…+3°С, вдень +7…+9°С.

Загальний прогноз по країні: вітер південно-західний 7-12 м/с, у західних, північних та центральних областях пориви 15-20 м/с, у Карпатах до 25-30 м/с. Температура: вночі -2…+3°С, вдень +5…+10°С, у Криму до +13°С.

3 січня уночі в західних і північних областях, а вдень — майже по всій країні, крім півдня, очікуються мокрий сніг і дощ.

Температура: вночі та вдень -3…+2°С, у центральних областях і на Закарпатті до +5°С, на півдні та сході вночі +1…+6°С, вдень +5…+10°С.

У західних і північних областях на дорогах місцями ожеледиця. Вітер західний, 7-12 м/с.

У Києві уночі прогнозують помірний мокрий сніг, удень — невеликий. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура: близько 0°С.

Погода у січні 2025 року — до чого готуватися

За словами синоптиків, середня місячна температура повітря передбачається 0-3° морозу, на Закарпатті, в Криму, Одеській та Херсонській областях 0-2° тепла, що на 1,5-2° вище за норму.

Окрім того, наголошується, що місячна кількість опадів очікується 32-79 мм, що в межах норми.

Середня місячна температура повітря січня сягне 0-6° морозу, в Криму від 1° морозу до 4° тепла.

Абсолютний мінімум температури повітря — 23-37° морозу, у Харківській, Дніпропетровській, Київській, Сумській областях та в Карпатах місцями 38-39°, у Черкаській та Луганській областях місцями 40-41,9° морозу, на півдні Криму 13-22° морозу, — йдеться в повідомленні. Поширити

Як стверджують синоптики, абсолютний максимум температури повітря — 10-18° тепла, в Криму до 21°, у Чернігівській, Сумській області та на високогір′ї Карпат 8-9° тепла.