По информации журналистов издания The Washington Post со ссылкой на соответствующие документы в их распоряжении, Россия приступила к масштабной информационно-психологической операции по дискредитации высшего руководства Украины.

Что известно о новой масштабной ИПСО Кремля против Украины

Журналисты издания подчеркивают, что новая ИПСО, распространяемая кремлевскими пропагандистами, направлена на дискредитацию президента Украины Владимира Зеленского и создание раскола в обществе.

Согласно полученным журналистами документам, в январе 2023 года первый заместитель главы администрации Кремля Сергей Кириенко приказал группе должностных лиц и политтехнологов создать поле в украинском медиапространстве для распространения дезинформации.

Реализация кремлевскими пропагандистами этого замысла проходила с учетом предыдущего опыта.

В частности, как отмечается в материале издания, во время встречи 16 января 2023 во время встречи с подчиненными Кириенко изложил четыре ключевые цели для этой кампании:

дискредитация военно-политического руководства Украины,

раскол украинской элиты,

деморализация украинских войск,

дезориентация украинского населения.

Успех этой информационной кампании должен был измеряться по ключевым показателям:

снижение рейтинга ключевых фигур в военно-политическом руководстве Украины,

увеличение веры среди украинского населения в то, что элиты заботятся только о собственных интересах,

рост количества отставок в правительстве,

увеличение количества публичных конфликтов в Украине.

Журналисты, ссылаясь на документы, отмечают, что высшее кремлевское руководство во время еженедельных встреч отслеживало прогресс в достижении соответствующих показателей.

В частности, анализировались популярные посты в соцсетях и подсчитывалось общее распределение полученных результатов.

Кремль также проводил еженедельные опросы уровня доверия к Зеленскому и военному руководству Украины.

Как отмечается в полученных журналистами документах, среди самых успешных публикаций, которые кремлевским пропагандистам удалось забросить в украинское информационное пространство, было фейковое сообщение о якобы семье погибшего украинского военного, которая вообще не получала никакой помощи.

Эта публикация набрала более 2 миллионов просмотров. Другой топ-пост – фейковый ролик в Telegram о том, что украинские власти намерены "воевать до последнего украинца".

По документам, Кремль платил десяткам нанятых "троллей", публиковавших более 1 тыс 300 сообщений и 37 тыс комментариев в украинских соцсетях еженедельно.

Ежедневно за написание и публикацию 100 комментариев кремлевские "тролли" получали по 60 тыс. рублей или 660 долларов в месяц.

Большинство отчетов стратегов своим политическим руководителям сосредотачивались на объемах созданного контента и общем количестве пересмотров, но в течение первых пяти месяцев они не оказывали никаких доказательств того, что эти усилия оказывали какое-либо влияние на украинцев, - говорится в публикации издания. Поделиться

При этом сами кремлевские пропагандисты и стратеги признавали, что им следует избегать откровенной пророссийской пропаганды для получения доверия со стороны украинской аудитории.

В материале издания отмечается, что по измененным нарративам кремлевская пропаганда в течение прошлого года разгоняла в украинском медиапространстве фейки о намерениях Залужного баллотироваться в президенты и якобы стремление западных партнеров избавиться от Владимира Зеленского.

Что известно о работе кремлевской пропаганды на Западе

Отдельную информационную кампанию Кремль вел в медиапространстве западных стран.

В частности, ключевые усилия кремлевской пропаганды направлены на дискредитацию Владимира Зеленского перед западными партнерами.

Кремлевская пропаганда пыталась распространять фейковые нарративы, которые по их надежде могли бы разрушить имидж украинского президента как героя небольшой страны, которая отчаянно борется с мировым злом.

. Для этого, в частности, распространялись поддельные украинские государственные документы с псевдодоказательствами коррупционных схем в закупках для ВСУ.

Эти планы привели к сотням статей и тысяч публикаций в социальных сетях, переведенных на французский, немецкий и английский языки, направленные против Зеленского, свидетельствуют документы.

Однако дополнительной целью было создать ситуацию, когда такие фейковые новости будут попадать в саму Украину из-за репостов украинских блоггеров и политиков, которые гонятся за "хайпом".