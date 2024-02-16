За інформацією журналістів видання The Washington Post із посиланням на відповідні документи у їхньому розпорядженні, Росія розпочала масштабну інформаційно-психологічну операцію з дискредитації вищого керівництва України.

Що відомо про нову масштабну ІПСО Кремля проти України

Журналісти видання підкреслюють, що нова ІПСО, поширювана кремлівськими пропагандистами, спрямована на дискредитацію президента України Володимира Зеленського та створення розколу у суспільстві.

Відповідно до отриманих журналістами документів, у січні 2023 року перший заступник глави адміністрації Кремля Сергій Кирієнко наказав групі посадовців та політтехнологів створити поле в українському медіапросторі для поширення дезінформації.

Зазначається, що реалізація кремлівськими пропагандистами цього задуму проходила із урахуванням попереднього досвіду.

Зокрема, як зазначається у матеріалі видання, під час зустрічі 16 січня 2023 року під час зустрічі із підлеглими Кирієнко виклав чотири ключові цілі для цієї кампанії:

дискредитація військово-політичного керівництва України,

розкол української еліти,

деморалізація українських військ,

дезорієнтація українського населення.

Успіх цієї інформаційної кампанії мав вимірюватися за ключовими показниками:

зниження рейтингу ключових фігур у військово-політичному керівництві України,

збільшення віри серед українського населення в те, що еліти дбають лише про власні інтереси,

зростання кількості відставок в уряді,

збільшення кількості публічних конфліктів в Україні.

Журналісти, посилаючись на документи зазначають, що вище кремлівське керівництво під час щотижневих зустрічей відслідковувало прогрес у досягненні відповідних показників.

Зокрема, аналізувались найпопулярніші пости в соцмережах і підраховувався загальний розподіл отриманих результатів.

Кремль також проводив щотижневі опитування щодо рівня довіри до Зеленського та військового керівництва України.

Як зазначається у отриманих журналістами документах, серед найуспішних публікацій, яку кремлівським пропагандистам вдалось закинути в український інформаційний простір, було фейкове повідомлення про нібито родину загиблого українського військового, яка взагалі не отримувала ніякої допомоги.

Ця публікація набрала понад 2 мільйони переглядів. Інший топ-пост – фейковий ролик у Telegram про те, що українська влада має намір "воювати до останнього українця".

За документами, Кремль платив десяткам найнятих “тролів”, які публікували понад 1 тис 300 повідомлень і 37 тис коментарів в українських соцмережах щотижня.

Щодня за написання та публікацію 100 коментарів кремлівські “тролі” отримували по 60 тис рублів або 660 доларів на місяць.

Більшість звітів стратегів своїм політичним керівникам зосереджувалися на обсягах створеного контенту та загальній кількості переглядів, але протягом перших п’яти місяців вони не надавали жодних доказів того, що ці зусилля мали якийсь вплив на українців, - йдеться у публікації видання. Поширити

При цьому самі ж кремлівські пропагандисти та стратеги визнавали, що їм варто уникати відвертої проросійської пропаганди для отримання довіри з боку української аудиторії.

У матеріалі видання зазначається, що за зміненими наративами кремлівська пропаганда протягом минулого року розганяла в українському медіапросторі фейки про наміри Залужного балотуватись у президенти і нібито прагнення західних партнерів позбутись Володимира Зеленського.

Що відомо про роботу кремлівської пропаганди на Заході

Окрему інформаційну кампанію Кремль вів у медіа-просторі західних країн.

Зокрема, ключові зусилля кремлівської пропаганди були спрямовані на дискредитацію Володимира Зеленського перед західними партнерами.

Кремлівська пропаганда намагалась поширювати фейкові наративи, які за їхнім сподіванням могли б зруйнувати імідж українського президента, як героя невеликої країни, яка відчайдушно бореться зі світовим злом.

. Для цього зокрема розповсюджувалися підроблені українські державні документи із псевдо-доказами корупційних схем в закупівлях для ЗСУ.

Ці плани призвели до сотень статей і тисяч публікацій у соціальних мережах, перекладених французькою, німецькою та англійською мовами, спрямованих проти Зеленського, свідчать документи.

Однак додатковою метою було створити ситуацію, коли такі фейкові новини потраплятимуть в саму Україну через репости українських блогерів та політиків, які женуться за "хайпом".