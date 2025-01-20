Как запуск Меланией Трамп собственной криптовалюты обрушил криптотокен ее мужа

Отмечается, что после объявления о запуске собственного мемкоина MELANIA запущена ее мужем — новоизбранным президентом США Дональдом Трампом криптовалюта TRUMP резко потеряла в стоимости около 40%.

The Official Melania Meme is live!



You can buy $MELANIA now. https://t.co/8FXvlMBhVf



FUAfBo2jgks6gB4Z4LfZkqSZgzNucisEHqnNebaRxM1P pic.twitter.com/t2vYiahRn6 — MELANIA TRUMP (@MELANIATRUMP) January 19, 2025

Цена на криптовалюту Мелании Трамп почти сразу выросла до 5 долларов, а рыночная капитализация превысила 5 млрд долларов.

На сайте мемкоина отмечается, что Melania Memes предназначены только для коллекционирования и развлечений и не являются финансовыми инструментами или инвестициями.

На сколько Мелания Трамп обвалила криптовалюту собственного мужа

Мемкоин TRUMP начал резко расти сразу же после объявления о запуске самим Трампом, достигнув рыночной капитализации в 14 млрд долларов, что сделало монету одной из 20 крупнейших криптовалют по рыночной капитализации.

Многие трейдеры, включая ранее инвестировавших в токены Трампа, продали свои активы, чтобы купить новую монету $MELANIA. Аналитики отметили, что цена $TRUMP упала на $7,5 млрд всего через десять минут после запуска мемкоина Мелании.