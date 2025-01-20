Криптовалюта Трампа резко обрушилась из-за его жены Мелании. В чем причина
Категория
Мир
Дата публикации

Криптовалюта Трампа резко обрушилась из-за его жены Мелании. В чем причина

Мелания и Дональд Трамп
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Источник:  online.ua

Жена новоизбранного президента США Дональда Трампа вслед за мужем объявила о выпуске собственной криптовалюты - мемкоина MELANIA.

Главные тезисы

  • Жена Дональда Трампа, Мелания, запустила собственную криптовалюту MELANIA, что привело к обвалу цены криптотокена TRUMP на 40%.
  • Цена криптовалюты MELANIA выросла до 5 долларов, достигнув рыночной капитализации в 5 млрд долларов после запуска, в то время как TRUMP потерял 7,5 млрд долларов всего за 10 минут.
  • Многие трейдеры продали токены TRUMP, чтобы инвестировать в новую криптовалюту MELANIA, что повлияло на цену токена TRUMP.
  • Мемкоин TRUMP начал активно расти после объявления о запуске самим Трампом, став одним из крупнейших криптовалют с рыночной капитализацией в 14 млрд долларов.
  • Цена криптовалюты MELANIA на данный момент составляет около 12,27 долларов, в то время как цена мемкоина TRUMP - 60,32 долларов.

Как запуск Меланией Трамп собственной криптовалюты обрушил криптотокен ее мужа

Отмечается, что после объявления о запуске собственного мемкоина MELANIA запущена ее мужем — новоизбранным президентом США Дональдом Трампом криптовалюта TRUMP резко потеряла в стоимости около 40%.

Цена на криптовалюту Мелании Трамп почти сразу выросла до 5 долларов, а рыночная капитализация превысила 5 млрд долларов.

На сайте мемкоина отмечается, что Melania Memes предназначены только для коллекционирования и развлечений и не являются финансовыми инструментами или инвестициями.

На сколько Мелания Трамп обвалила криптовалюту собственного мужа

Мемкоин TRUMP начал резко расти сразу же после объявления о запуске самим Трампом, достигнув рыночной капитализации в 14 млрд долларов, что сделало монету одной из 20 крупнейших криптовалют по рыночной капитализации.

Многие трейдеры, включая ранее инвестировавших в токены Трампа, продали свои активы, чтобы купить новую монету $MELANIA. Аналитики отметили, что цена $TRUMP упала на $7,5 млрд всего через десять минут после запуска мемкоина Мелании.

Согласно данным CoinMarketCap, по состоянию на 09:35 стоимость монеты $MELANIA составляет около 12,27 долларов, а цена мемкоина $TRUMP составляет 60,32 долларов.

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