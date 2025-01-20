Дружина новообраного президента США Дональда Трампа вслід за чоловіком оголосила про випуск власної криптовалюти - мемкоїну MELANIA.
Головні тези:
- Дружина Трампа Меланія, випустила власну криптовалюту MELANIA, що спричинило обвал ціни криптотокену TRUMP на 40%.
- MELANIA досягла ринкової капіталізації у 5 млрд доларів після запуску, підвищивши вартість своєї криптовалюти до 5 доларів.
- Після оголошення про випуск MELANIA багато трейдерів продали токени TRUMP, щоб інвестувати у нову криптовалюту.
- Ціна токену TRUMP впала на 7,5 млрд доларів всього за 10 хвилин після запуску MELANIA, в той час як ціна MELANIA сягає 12,27 доларів.
Як запуск Меланією Трамп власної криптовалюти обвалив криптотокен її чоловіка
Зазначається, що після оголошення про запуск власного мемкоїну MELANIA запущена її чоловіком — новообраним президентом США Дональдом Трампом криптовалюта TRUMP різко втратила у вартості близько 40%.
The Official Melania Meme is live!— MELANIA TRUMP (@MELANIATRUMP) January 19, 2025
You can buy $MELANIA now. https://t.co/8FXvlMBhVf
FUAfBo2jgks6gB4Z4LfZkqSZgzNucisEHqnNebaRxM1P pic.twitter.com/t2vYiahRn6
Ціна на криптовалюту Меланії Трамп майже одразу ж зросла до 5 доларів, а ринкова капіталізація перевищила 5 млрд доларів.
На сайті мемкоїна зазначається, що Melania Memes призначені тільки для колекціонування та розваг і не є фінансовими інструментами або інвестиціями.
На скільки Меланія Трамп обвалила криптовалюту власного чоловіка
Мемкоїн TRUMP почав різко зростати одразу ж після оголошення про запуск самим Трампом, досягнувши ринкової капіталізації у 14 млрд доларів., що зробило монету однією з 20 найбільших криптовалют за ринковою капіталізацією.
Багато трейдерів, включно із тими, хто раніше інвестував у токени Трампа, продали свої активи, щоб купити нову монету $MELANIA. Аналітики відзначили, що ціна $TRUMP впала на $7,5 млрд всього за десять хвилин після запуску мемкоїна Меланії.
Згідно з даними CoinMarketCap, станом на 09:35 вартість монети $MELANIA становить близько 12,27 доларів, а ціна мемкоїна $TRUMP сягає 60,32 доларів.
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