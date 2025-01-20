Як запуск Меланією Трамп власної криптовалюти обвалив криптотокен її чоловіка

Зазначається, що після оголошення про запуск власного мемкоїну MELANIA запущена її чоловіком — новообраним президентом США Дональдом Трампом криптовалюта TRUMP різко втратила у вартості близько 40%.

The Official Melania Meme is live!



You can buy $MELANIA now. https://t.co/8FXvlMBhVf



FUAfBo2jgks6gB4Z4LfZkqSZgzNucisEHqnNebaRxM1P pic.twitter.com/t2vYiahRn6 — MELANIA TRUMP (@MELANIATRUMP) January 19, 2025

Ціна на криптовалюту Меланії Трамп майже одразу ж зросла до 5 доларів, а ринкова капіталізація перевищила 5 млрд доларів.

На сайті мемкоїна зазначається, що Melania Memes призначені тільки для колекціонування та розваг і не є фінансовими інструментами або інвестиціями.

На скільки Меланія Трамп обвалила криптовалюту власного чоловіка

Мемкоїн TRUMP почав різко зростати одразу ж після оголошення про запуск самим Трампом, досягнувши ринкової капіталізації у 14 млрд доларів., що зробило монету однією з 20 найбільших криптовалют за ринковою капіталізацією.

Багато трейдерів, включно із тими, хто раніше інвестував у токени Трампа, продали свої активи, щоб купити нову монету $MELANIA. Аналітики відзначили, що ціна $TRUMP впала на $7,5 млрд всього за десять хвилин після запуску мемкоїна Меланії.