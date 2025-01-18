Б'є рекорди на ринку. Трамп запустив власну криптовалюту

За кілька годин після запуску 18 січня мемкоїн Трампа залучив 3 млрд дол в обсягах торгівлі та приніс першим покупцям 70 млн доларів прибутку.

Трамп запустив власну криптовалюту

Напередодні своєї інавгурації Дональд Трамп оголосив про запуск власного мемкоїна $TRUMP (мемкоїн — криптовалюта, створена на основі мемів).

Про це він повідомив у мережі X 18 січня.

Мій новий офіційний Трамп-мем тут! Час відсвяткувати все, за що ми боремося: перемогу! Дональд Трамп Новообраний президент США

На офіційному сайті валюти зазначено, що $TRUMP — це єдиний офіційний мем від президента Дональда Трампа, створений для блокчейн-мережі Solana. Також зауважується, що меми Трампа слугують для "висловлення підтримки та взаємодії з ідеалами та переконаннями, втіленими в символі "$TRUMP" і пов’язаних із ним творах мистецтва", і не призначені для інвестиційних цілей.

My NEW Official Trump Meme is HERE! It’s time to celebrate everything we stand for: WINNING! Join my very special Trump Community. GET YOUR $TRUMP NOW. Go to https://t.co/GX3ZxT5xyq — Have Fun! pic.twitter.com/flIKYyfBrC — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 18, 2025

У перший день для купівлі доступно 200 мільйонів токенів $TRUMP, протягом трьох років пропозицію планується збільшити до 1 мільярда.

Через кілька годин після запуску $TRUMP залучив 3 мільярди доларів в обсягах торгівлі та досяг ринкової капіталізації у 2 мільярди, пише CoinDesk. Поширити

Сайт CoinDesk станом на ранок 18 січня не зміг знайти підтвердження законності мемтокена Трампа. Згідно з даними аналітиків, першим покупцям $TRUMP приніс 70 мільйонів доларів прибутку.

Трамп готує окрему політику щодо криптовалюти

Обраний президент США Дональд Трамп планує визнати криптовалюти одним з пріоритетних напрямків власної політики за допомогою окремого указу, який надасть чималі преференції учасникам ринку.

За інформацією видання, указ визначатиме криптовалюту національним імперативом, закликаючи державні установи співпрацювати з представниками цієї сфери.

Окрім цього планується створення консультативної ради з криптовалют, яка представлятиме політичні інтереси учасників криптовалютного ринку.