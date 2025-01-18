Б'є рекорди на ринку. Трамп запустив власну криптовалюту

За кілька годин після запуску 18 січня мемкоїн Трампа залучив 3 млрд дол в обсягах торгівлі та приніс першим покупцям 70 млн доларів прибутку.
Головні тези:
- Мемкоїн Трампа $TRUMP залучив 3 млрд дол та приніс першим покупцям 70 млн дол прибутку лише за кілька годин після запуску.
- Трамп планує визнати криптовалюту одним з пріоритетів своєї політики, видаючи окремий указ і створюючи консультативну раду з криптовалют.
- Мемкоїн $TRUMP створений для висловлення підтримки та взаємодії з ідеями президента і не є інвестиційним засобом.
- У перший день продажу доступно лише 200 млн токенів $TRUMP, але протягом трьох років планується збільшити їх кількість до 1 млрд.
- Указ Трампа про криптовалюти демонструє зміну ставлення влади США до цього сектору, відбігаючи від резонансних розслідувань попереднього уряду.
Трамп запустив власну криптовалюту
Напередодні своєї інавгурації Дональд Трамп оголосив про запуск власного мемкоїна $TRUMP (мемкоїн — криптовалюта, створена на основі мемів).
Про це він повідомив у мережі X 18 січня.
На офіційному сайті валюти зазначено, що $TRUMP — це єдиний офіційний мем від президента Дональда Трампа, створений для блокчейн-мережі Solana. Також зауважується, що меми Трампа слугують для "висловлення підтримки та взаємодії з ідеалами та переконаннями, втіленими в символі "$TRUMP" і пов’язаних із ним творах мистецтва", і не призначені для інвестиційних цілей.
My NEW Official Trump Meme is HERE! It’s time to celebrate everything we stand for: WINNING! Join my very special Trump Community. GET YOUR $TRUMP NOW. Go to https://t.co/GX3ZxT5xyq — Have Fun! pic.twitter.com/flIKYyfBrC— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 18, 2025
У перший день для купівлі доступно 200 мільйонів токенів $TRUMP, протягом трьох років пропозицію планується збільшити до 1 мільярда.
Сайт CoinDesk станом на ранок 18 січня не зміг знайти підтвердження законності мемтокена Трампа. Згідно з даними аналітиків, першим покупцям $TRUMP приніс 70 мільйонів доларів прибутку.
Трамп готує окрему політику щодо криптовалюти
Обраний президент США Дональд Трамп планує визнати криптовалюти одним з пріоритетних напрямків власної політики за допомогою окремого указу, який надасть чималі преференції учасникам ринку.
За інформацією видання, указ визначатиме криптовалюту національним імперативом, закликаючи державні установи співпрацювати з представниками цієї сфери.
Окрім цього планується створення консультативної ради з криптовалют, яка представлятиме політичні інтереси учасників криптовалютного ринку.
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