Бьет рекорды на рынке. Трамп запустил собственную криптовалюту
Категория
Экономика
Дата публикации

Бьет рекорды на рынке. Трамп запустил собственную криптовалюту

Трамп
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Источник:  Фокус

Через несколько часов после запуска 18 января мемкоин Трампа привлек 3 млрд долл в объемах торговли и принес первым покупателям 70 млн долл прибыли.

Главные тезисы

  • Мемкоин Трампа $TRUMP привлек 3 млрд долларов и принес первым покупателям 70 млн долларов прибыли всего за несколько часов после запуска.
  • Официальный мемкоин $TRUMP создан для выражения поддержки и взаимодействия с идеями президента, а не как инвестиционный инструмент.
  • Дональд Трамп планирует признать криптовалюту одним из приоритетных направлений своей политики, издавая отдельный указ и создавая консультативный совет по криптовалюте.
  • В первый день продаж доступно всего 200 млн токенов $TRUMP, но в течение трех лет планируется увеличить их количество до 1 млрд.
  • Указ Трампа о криптовалютах свидетельствует о кардинальном изменении отношения властей США к сектору криптовалют, проявляя отступление от резонансных расследований предыдущего правительства.

Трамп запустил свою криптовалюту

В преддверии своей инаугурации Дональд Трамп объявил о запуске собственного мемкоина $TRUMP (мемкоин — криптовалюта, созданная на основе мемов).

Об этом он сообщил в сети X 18 января.

Мой новый официальный Трамп-Мем здесь! Пора отпраздновать все, за что мы боремся: победу!

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Новоизбранный президент США

На официальном сайте валюты указано, что $TRUMP — это единственный официальный мем от президента Дональда Трампа, созданный для блокчейн-сети Solana. Также отмечается, что мемы Трампа служат для "выражения поддержки и взаимодействия с идеалами и убеждениями, воплощенными в символе $TRUMP и связанных с ним произведениях искусства", и не предназначены для инвестиционных целей.

В первый день для покупки доступно 200 миллионов токенов $TRUMP, за три года предложение планируется увеличить до 1 миллиарда.

Через несколько часов после запуска $TRUMP привлек 3 миллиарда долларов в объемах торговли и достиг рыночной капитализации в 2 миллиарда, пишет CoinDesk.

Сайт CoinDesk по состоянию на утро 18 января затруднился найти подтверждение законности мемтокена Трампа. Согласно данным аналитиков, первым покупателям $TRUMP принес 70 миллионов долларов прибыли.

Трамп готовит отдельную политику по криптовалюте

Избранный президент США Дональд Трамп планирует признать криптовалюты одним из приоритетных направлений собственной политики с помощью отдельного указа, который предоставит немалые преференции участникам рынка.

По информации издания, указ будет определять криптовалюту национальным императивом, призывая государственные учреждения сотрудничать с представителями этой сферы.

Кроме этого планируется создание консультативного совета по криптовалюте, который будет представлять политические интересы участников криптовалютного рынка.

Указ будет демонстрировать кардинальное изменение отношения властей США к криптовалютам, которые становились объектом резонансных расследований при президентстве Джо Байдена.

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