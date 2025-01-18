Бьет рекорды на рынке. Трамп запустил собственную криптовалюту

Через несколько часов после запуска 18 января мемкоин Трампа привлек 3 млрд долл в объемах торговли и принес первым покупателям 70 млн долл прибыли.

Трамп запустил свою криптовалюту

В преддверии своей инаугурации Дональд Трамп объявил о запуске собственного мемкоина $TRUMP (мемкоин — криптовалюта, созданная на основе мемов).

Об этом он сообщил в сети X 18 января.

Мой новый официальный Трамп-Мем здесь! Пора отпраздновать все, за что мы боремся: победу! Дональд Трамп Новоизбранный президент США

На официальном сайте валюты указано, что $TRUMP — это единственный официальный мем от президента Дональда Трампа, созданный для блокчейн-сети Solana. Также отмечается, что мемы Трампа служат для "выражения поддержки и взаимодействия с идеалами и убеждениями, воплощенными в символе $TRUMP и связанных с ним произведениях искусства", и не предназначены для инвестиционных целей.

My NEW Official Trump Meme is HERE! It’s time to celebrate everything we stand for: WINNING! Join my very special Trump Community. GET YOUR $TRUMP NOW. Go to https://t.co/GX3ZxT5xyq — Have Fun! pic.twitter.com/flIKYyfBrC — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 18, 2025

В первый день для покупки доступно 200 миллионов токенов $TRUMP, за три года предложение планируется увеличить до 1 миллиарда.

Через несколько часов после запуска $TRUMP привлек 3 миллиарда долларов в объемах торговли и достиг рыночной капитализации в 2 миллиарда, пишет CoinDesk. Поделиться

Сайт CoinDesk по состоянию на утро 18 января затруднился найти подтверждение законности мемтокена Трампа. Согласно данным аналитиков, первым покупателям $TRUMP принес 70 миллионов долларов прибыли.

Трамп готовит отдельную политику по криптовалюте

Избранный президент США Дональд Трамп планирует признать криптовалюты одним из приоритетных направлений собственной политики с помощью отдельного указа, который предоставит немалые преференции участникам рынка.

По информации издания, указ будет определять криптовалюту национальным императивом, призывая государственные учреждения сотрудничать с представителями этой сферы.

Кроме этого планируется создание консультативного совета по криптовалюте, который будет представлять политические интересы участников криптовалютного рынка.