Бьет рекорды на рынке. Трамп запустил собственную криптовалюту

Через несколько часов после запуска 18 января мемкоин Трампа привлек 3 млрд долл в объемах торговли и принес первым покупателям 70 млн долл прибыли.
Главные тезисы
- Мемкоин Трампа $TRUMP привлек 3 млрд долларов и принес первым покупателям 70 млн долларов прибыли всего за несколько часов после запуска.
- Официальный мемкоин $TRUMP создан для выражения поддержки и взаимодействия с идеями президента, а не как инвестиционный инструмент.
- Дональд Трамп планирует признать криптовалюту одним из приоритетных направлений своей политики, издавая отдельный указ и создавая консультативный совет по криптовалюте.
- В первый день продаж доступно всего 200 млн токенов $TRUMP, но в течение трех лет планируется увеличить их количество до 1 млрд.
- Указ Трампа о криптовалютах свидетельствует о кардинальном изменении отношения властей США к сектору криптовалют, проявляя отступление от резонансных расследований предыдущего правительства.
Трамп запустил свою криптовалюту
В преддверии своей инаугурации Дональд Трамп объявил о запуске собственного мемкоина $TRUMP (мемкоин — криптовалюта, созданная на основе мемов).
Об этом он сообщил в сети X 18 января.
На официальном сайте валюты указано, что $TRUMP — это единственный официальный мем от президента Дональда Трампа, созданный для блокчейн-сети Solana. Также отмечается, что мемы Трампа служат для "выражения поддержки и взаимодействия с идеалами и убеждениями, воплощенными в символе $TRUMP и связанных с ним произведениях искусства", и не предназначены для инвестиционных целей.
My NEW Official Trump Meme is HERE! It’s time to celebrate everything we stand for: WINNING! Join my very special Trump Community. GET YOUR $TRUMP NOW. Go to https://t.co/GX3ZxT5xyq — Have Fun! pic.twitter.com/flIKYyfBrC— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 18, 2025
В первый день для покупки доступно 200 миллионов токенов $TRUMP, за три года предложение планируется увеличить до 1 миллиарда.
Сайт CoinDesk по состоянию на утро 18 января затруднился найти подтверждение законности мемтокена Трампа. Согласно данным аналитиков, первым покупателям $TRUMP принес 70 миллионов долларов прибыли.
Трамп готовит отдельную политику по криптовалюте
Избранный президент США Дональд Трамп планирует признать криптовалюты одним из приоритетных направлений собственной политики с помощью отдельного указа, который предоставит немалые преференции участникам рынка.
По информации издания, указ будет определять криптовалюту национальным императивом, призывая государственные учреждения сотрудничать с представителями этой сферы.
Кроме этого планируется создание консультативного совета по криптовалюте, который будет представлять политические интересы участников криптовалютного рынка.
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