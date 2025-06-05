Крупные инвесторы покидают рынок США из-за действий Трампа

Крупные институциональные инвесторы постепенно отвращаются от рынка США на фоне торговых войн Дональда Трампа и растущего государственного долга, что вызывает беспокойство по поводу доминирования американских активов в глобальных портфелях.
Главные тезисы
- Торговые войны и растущий государственный долг становятся причиной беспокойства для крупных инвесторов, что приводит к изменению стратегий и уходу из США.
- Европейские рынки набирают популярность благодаря стабильной политической обстановке и перспективам роста, привлекая инвестиции уходящих из американского рынка.
- Негативные последствия торговой политики Трампа ощущаются на мировых финансовых рынках, приводя к снижению доллара и росту индексов в Европе.
Крупные инвесторы бегут из США из-за торговых войн Трампа
Нестабильная торговая политика президента США в последние месяцы повлекла за собой потрясение на мировых рынках, резкое ослабление доллара и отставание акций на Уолл-стрит от европейских аналогов в этом году.
Налоговый законопроект Трампа, который, по прогнозам, прибавит 2,4 трлн долл. к государственному долгу США в течение следующего десятилетия, также повысил давление на облигации казны США.
Людям нужно переосмыслить свою зависимость от США, — сказал Сет Бернстайн, генеральный директор компании AllianceBernstein, управляющей активами на 780 млрд дол.
Дефицит уже давно является проблемой, и он только усугубляется. Невозможно бесконечно продолжать заимствование такими темпами. А если добавить к этому еще и непредсказуемость торговой политики — стоит задуматься: не слишком ли много вы держите в одном рынке?
Пока институциональные инвесторы пересматривают свою долю инвестиций в США, второй по размеру пенсионный фонд Канады — Caisse de dépôt et placement du Québec — недавно объявил, что уменьшит свою экспозицию в США (в настоящее время составляет 40% портфеля), увеличив инвестиции в Великобритании, Франции и Франции.
Курс доллара приблизился к минимуму за три года — он снизился на 9% в этом году, даже несмотря на то, что Трамп частично отказался от многих пошлин, которые сначала анонсировал.
Инвесторы признают, что доминирование экономики США и глубина ее финансовых рынков по-прежнему делают страну привлекательной для глобального капитала. Однако все больше сомнений возникает по поводу устойчивости такого доминирования после более чем 15 лет стабильного притока средств и высоких прибылей, которые привели к тому, что в начале года доля США в глобальной капитализации рынка акций составляла около двух третей.
Мы уже видим первые признаки того, что инвесторы начинают отходить от США, — сказал Ричард Олдфилд, CEO британской инвесткомпании Schroders.
Европейские рынки стали одним из бенефициаров такого разворота: ожидается, что масштабные расходы Германии на оборону и инфраструктуру (на сумму 1 трлн евро) будут способствовать росту.
Некоторые инвесторы, однако, сомневаются, что раздробленные рынки Европы и Азии могут стать полноценной альтернативой США.
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