Крупные инвесторы покидают рынок США из-за действий Трампа

Крупные институциональные инвесторы постепенно отвращаются от рынка США на фоне торговых войн Дональда Трампа и растущего государственного долга, что вызывает беспокойство по поводу доминирования американских активов в глобальных портфелях.

Крупные инвесторы бегут из США из-за торговых войн Трампа

Нестабильная торговая политика президента США в последние месяцы повлекла за собой потрясение на мировых рынках, резкое ослабление доллара и отставание акций на Уолл-стрит от европейских аналогов в этом году.

Налоговый законопроект Трампа, который, по прогнозам, прибавит 2,4 трлн долл. к государственному долгу США в течение следующего десятилетия, также повысил давление на облигации казны США.

Людям нужно переосмыслить свою зависимость от США, — сказал Сет Бернстайн, генеральный директор компании AllianceBernstein, управляющей активами на 780 млрд дол.

Дефицит уже давно является проблемой, и он только усугубляется. Невозможно бесконечно продолжать заимствование такими темпами. А если добавить к этому еще и непредсказуемость торговой политики — стоит задуматься: не слишком ли много вы держите в одном рынке?

Пока институциональные инвесторы пересматривают свою долю инвестиций в США, второй по размеру пенсионный фонд Канады — Caisse de dépôt et placement du Québec — недавно объявил, что уменьшит свою экспозицию в США (в настоящее время составляет 40% портфеля), увеличив инвестиции в Великобритании, Франции и Франции.

Несмотря на то, что американские акции возобновились после падения, вызванного введением пошлин 2 апреля, индекс S&P 500 с начала года вырос менее чем на 2%, тогда как европейский Stoxx Europe 600 — на 9%. Поделиться

Курс доллара приблизился к минимуму за три года — он снизился на 9% в этом году, даже несмотря на то, что Трамп частично отказался от многих пошлин, которые сначала анонсировал.

Инвесторы признают, что доминирование экономики США и глубина ее финансовых рынков по-прежнему делают страну привлекательной для глобального капитала. Однако все больше сомнений возникает по поводу устойчивости такого доминирования после более чем 15 лет стабильного притока средств и высоких прибылей, которые привели к тому, что в начале года доля США в глобальной капитализации рынка акций составляла около двух третей.

Мы уже видим первые признаки того, что инвесторы начинают отходить от США, — сказал Ричард Олдфилд, CEO британской инвесткомпании Schroders.

Европейские рынки стали одним из бенефициаров такого разворота: ожидается, что масштабные расходы Германии на оборону и инфраструктуру (на сумму 1 трлн евро) будут способствовать росту.

Мы достаточно оптимистично настроены по отношению к Европе", — говорит Том Найдс, вице-президент компании Blackstone. — Здесь правительства более стабильны. Переместить деньги в Европу — вполне разумный шаг. Поделиться

Некоторые инвесторы, однако, сомневаются, что раздробленные рынки Европы и Азии могут стать полноценной альтернативой США.