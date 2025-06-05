Крупные инвесторы покидают рынок США из-за действий Трампа
Категория
Экономика
Дата публикации

Крупные инвесторы покидают рынок США из-за действий Трампа

Трамп
Read in English
Читати українською
Источник:  The Financial Times

Крупные институциональные инвесторы постепенно отвращаются от рынка США на фоне торговых войн Дональда Трампа и растущего государственного долга, что вызывает беспокойство по поводу доминирования американских активов в глобальных портфелях.

Главные тезисы

  • Торговые войны и растущий государственный долг становятся причиной беспокойства для крупных инвесторов, что приводит к изменению стратегий и уходу из США.
  • Европейские рынки набирают популярность благодаря стабильной политической обстановке и перспективам роста, привлекая инвестиции уходящих из американского рынка.
  • Негативные последствия торговой политики Трампа ощущаются на мировых финансовых рынках, приводя к снижению доллара и росту индексов в Европе.

Крупные инвесторы бегут из США из-за торговых войн Трампа

Нестабильная торговая политика президента США в последние месяцы повлекла за собой потрясение на мировых рынках, резкое ослабление доллара и отставание акций на Уолл-стрит от европейских аналогов в этом году.

Налоговый законопроект Трампа, который, по прогнозам, прибавит 2,4 трлн долл. к государственному долгу США в течение следующего десятилетия, также повысил давление на облигации казны США.

Людям нужно переосмыслить свою зависимость от США, — сказал Сет Бернстайн, генеральный директор компании AllianceBernstein, управляющей активами на 780 млрд дол.

Дефицит уже давно является проблемой, и он только усугубляется. Невозможно бесконечно продолжать заимствование такими темпами. А если добавить к этому еще и непредсказуемость торговой политики — стоит задуматься: не слишком ли много вы держите в одном рынке?

Пока институциональные инвесторы пересматривают свою долю инвестиций в США, второй по размеру пенсионный фонд Канады — Caisse de dépôt et placement du Québec — недавно объявил, что уменьшит свою экспозицию в США (в настоящее время составляет 40% портфеля), увеличив инвестиции в Великобритании, Франции и Франции.

Несмотря на то, что американские акции возобновились после падения, вызванного введением пошлин 2 апреля, индекс S&P 500 с начала года вырос менее чем на 2%, тогда как европейский Stoxx Europe 600 — на 9%.

Курс доллара приблизился к минимуму за три года — он снизился на 9% в этом году, даже несмотря на то, что Трамп частично отказался от многих пошлин, которые сначала анонсировал.

Инвесторы признают, что доминирование экономики США и глубина ее финансовых рынков по-прежнему делают страну привлекательной для глобального капитала. Однако все больше сомнений возникает по поводу устойчивости такого доминирования после более чем 15 лет стабильного притока средств и высоких прибылей, которые привели к тому, что в начале года доля США в глобальной капитализации рынка акций составляла около двух третей.

Мы уже видим первые признаки того, что инвесторы начинают отходить от США, — сказал Ричард Олдфилд, CEO британской инвесткомпании Schroders.

Европейские рынки стали одним из бенефициаров такого разворота: ожидается, что масштабные расходы Германии на оборону и инфраструктуру (на сумму 1 трлн евро) будут способствовать росту.

Мы достаточно оптимистично настроены по отношению к Европе", — говорит Том Найдс, вице-президент компании Blackstone. — Здесь правительства более стабильны. Переместить деньги в Европу — вполне разумный шаг.

Некоторые инвесторы, однако, сомневаются, что раздробленные рынки Европы и Азии могут стать полноценной альтернативой США.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
США потеряли безупречный кредитный рейтинг впервые за более чем 100 лет
США снова теряют свои позиции
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп отложил введение пошлин США в отношении товаров из ЕС
Donald Trump
Трамп
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Суд США признал глобальные пошлины Трампа недействительными — в чем дело
Трамп

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?