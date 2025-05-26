Трамп отложил введение пошлин США в отношении товаров из ЕС
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Экономика
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Трамп отложил введение пошлин США в отношении товаров из ЕС

Donald Trump
Трамп
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Президент США Дональд Трамп отсрочил введение 50-процентного тарифа на торговлю с Европейским Союзом до 9 июля.

Главные тезисы

  • Президент США отложил введение пошлин на товары из ЕС до 9 июля после переговоров с президентом Европейской Комиссии.
  • Урсула фон дер Ляен подтвердила, что переговоры начнутся как можно скорее после отсрочки введения пошлин.
  • Трамп предложил отложить введение тарифов до 2025 года, назвав это своей привилегией.

Трамп отсрочил введение пошлин на товары из ЕС

Об этом Трамп сообщил в соцсети Truth Social.

На эту отсрочку он согласился после телефонного разговора с президентом Европейской Комиссии Урсулой фон дер Ляен.

Сегодня мне позвонила по телефону Урсула фон дер Ляен, Президент Европейской Комиссии, с просьбой отсрочить введение 50-процентных тарифов по торговле и Европейскому Союзу до 1 июня. Я согласился на продолжение — до 9 июля 2025 года — это была моя привилегия.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Президент Еврокомиссии заверила, что переговоры начнутся как можно быстрее.

Ранее сообщалось, что американский президент заявил, что "не ищет соглашения" после того, как накануне объявил о 50-процентной пошлине против Европейского Союза.

23 мая Трамп заявил, что переговоры с ЕС "не продвигаются", поэтому предложил в ответ ввести 50-процентную пошлину на все товары из ЕС, начиная с 1 июня 2025 года.

Позже во время общения с журналистами в Овальном кабинете он сказал, что "пора играть в игру так, как он умеет".

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