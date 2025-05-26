Трамп відклав введення мит США стосовно товарів з ЄС

Президент США Дональд Трамп відтермінував запровадження 50-відсоткового тарифу на торгівлю з Європейським Союзом до 9 липня.

Трамп відтермінував введення мит на товари з ЄС

Про це Трамп повідомив у соцмережі Truth Social.

На це відтермінування він погодився після телефонної розмови з президенткою Європейської Комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Сьогодні мені зателефонувала Урсула фон дер Ляєн, Президент Європейської Комісії, з проханням відтермінувати запровадження 50-відсоткових тарифів щодо торгівлі та Європейського Союзу до 1 червня. Я погодився на продовження — до 9 липня 2025 року — це був мій привілей. Дональд Трамп Президент США

Президент Єврокомісії запевнила, що переговори розпочнуться якнайшвидше.

Раніше повідомлялося, що американський президент заявив, що "не шукає угоди" після того, як напередодні оголосив про 50-відсоткове мито проти Європейського Союзу.

23 травня Трамп заявив, що перемовини з ЄС "не просуваються", тому запропонував у відповідь запровадити 50-відсоткове мито на всі товари з ЄС, починаючи з 1 червня 2025 року.