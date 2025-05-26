Трамп відклав введення мит США стосовно товарів з ЄС

Президент США Дональд Трамп відтермінував запровадження 50-відсоткового тарифу на торгівлю з Європейським Союзом до 9 липня.
Головні тези:
- Трамп відтермінував введення 50-відсоткового тарифу на товари з ЄС до 9 липня після розмови з президенткою Європейської Комісії Урсулою фон дер Ляєн.
- На прохання відтермінувати мита Трамп погодився до 9 липня 2025 року, зазначивши це як свій привілей.
- Урсула фон дер Ляєн заявила, що переговори з президентом США почнуться якнайшвидше після відтермінування введення мит.
Трамп відтермінував введення мит на товари з ЄС
Про це Трамп повідомив у соцмережі Truth Social.
На це відтермінування він погодився після телефонної розмови з президенткою Європейської Комісії Урсулою фон дер Ляєн.
Президент Єврокомісії запевнила, що переговори розпочнуться якнайшвидше.
Раніше повідомлялося, що американський президент заявив, що "не шукає угоди" після того, як напередодні оголосив про 50-відсоткове мито проти Європейського Союзу.
23 травня Трамп заявив, що перемовини з ЄС "не просуваються", тому запропонував у відповідь запровадити 50-відсоткове мито на всі товари з ЄС, починаючи з 1 червня 2025 року.
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