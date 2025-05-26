Трамп відклав введення мит США стосовно товарів з ЄС
Категорія
Економіка
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Трамп відклав введення мит США стосовно товарів з ЄС

Donald Trump
Трамп

Президент США Дональд Трамп відтермінував запровадження 50-відсоткового тарифу на торгівлю з Європейським Союзом до 9 липня.

Головні тези:

  • Трамп відтермінував введення 50-відсоткового тарифу на товари з ЄС до 9 липня після розмови з президенткою Європейської Комісії Урсулою фон дер Ляєн.
  • На прохання відтермінувати мита Трамп погодився до 9 липня 2025 року, зазначивши це як свій привілей.
  • Урсула фон дер Ляєн заявила, що переговори з президентом США почнуться якнайшвидше після відтермінування введення мит.

Трамп відтермінував введення мит на товари з ЄС

Про це Трамп повідомив у соцмережі Truth Social.

На це відтермінування він погодився після телефонної розмови з президенткою Європейської Комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Сьогодні мені зателефонувала Урсула фон дер Ляєн, Президент Європейської Комісії, з проханням відтермінувати запровадження 50-відсоткових тарифів щодо торгівлі та Європейського Союзу до 1 червня. Я погодився на продовження — до 9 липня 2025 року — це був мій привілей.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Президент Єврокомісії запевнила, що переговори розпочнуться якнайшвидше.

Раніше повідомлялося, що американський президент заявив, що "не шукає угоди" після того, як напередодні оголосив про 50-відсоткове мито проти Європейського Союзу.

23 травня Трамп заявив, що перемовини з ЄС "не просуваються", тому запропонував у відповідь запровадити 50-відсоткове мито на всі товари з ЄС, починаючи з 1 червня 2025 року.

Пізніше під час спілкування із журналістами в Овальному кабінеті він сказав, що "час грати в гру так, як він вміє".

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