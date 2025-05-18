США потеряли безупречный кредитный рейтинг впервые за более чем 100 лет
Категория
Экономика
Дата публикации

США потеряли безупречный кредитный рейтинг впервые за более чем 100 лет

США снова теряют свои позиции
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Источник:  CNN

Последнее из крупных рейтинговых агентств Moody's Ratings неожиданно для всех снизило кредитный рейтинг Соединенных Штатов. Что важно понимать, это произошло впервые с 1917 года.

Главные тезисы

  • Решение Moody's снизить рейтинг может привести к росту процентных ставок и финансовому бремени для граждан США.
  • По словам аналитиков, это будет влиять на экономику Штатов в целом.

США снова теряют свои позиции

По убеждению аналитиков, это неожиданное решение Moody's действительно может потрясти финансовые рынки и подтолкнуть к росту процентных ставок.

Это, по всей вероятности, создаст дополнительное финансовое бремя для граждан США.

Следует обратить внимание на то, что из трех крупнейших кредитных рейтинговых агентств Moody's было единственным воздержавшимся, сохранив свой самый высокий рейтинг долга США на уровне ААА.

Moody's удерживает безупречный кредитный рейтинг США с 1917 года. Теперь оно оценивает кредитоспособность США на один уровень ниже Aa1. Два других рейтинговых агентства Fitch Ratings и S&P снизили свои кредитные рейтинги долга США в 2023 и 2011 годах соответственно.

К принятию этого решения агентство подтолкнуло увеличение государственного долга и коэффициентов выплаты процентов к уровням, значительно выше, чем у суверенных стран с аналогичным рейтингом.

Кроме того, Moody's озвучило прогноз, что потребности Штатов в заимствованиях и дальше будут расти.

По убеждению аналитиков, это повлияет на экономику Штатов в целом.

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