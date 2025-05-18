США потеряли безупречный кредитный рейтинг впервые за более чем 100 лет

Последнее из крупных рейтинговых агентств Moody's Ratings неожиданно для всех снизило кредитный рейтинг Соединенных Штатов. Что важно понимать, это произошло впервые с 1917 года.
Главные тезисы
- Решение Moody's снизить рейтинг может привести к росту процентных ставок и финансовому бремени для граждан США.
- По словам аналитиков, это будет влиять на экономику Штатов в целом.
США снова теряют свои позиции
По убеждению аналитиков, это неожиданное решение Moody's действительно может потрясти финансовые рынки и подтолкнуть к росту процентных ставок.
Это, по всей вероятности, создаст дополнительное финансовое бремя для граждан США.
Следует обратить внимание на то, что из трех крупнейших кредитных рейтинговых агентств Moody's было единственным воздержавшимся, сохранив свой самый высокий рейтинг долга США на уровне ААА.
К принятию этого решения агентство подтолкнуло увеличение государственного долга и коэффициентов выплаты процентов к уровням, значительно выше, чем у суверенных стран с аналогичным рейтингом.
Кроме того, Moody's озвучило прогноз, что потребности Штатов в заимствованиях и дальше будут расти.
По убеждению аналитиков, это повлияет на экономику Штатов в целом.
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