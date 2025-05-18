США втратили бездоганний кредитний рейтинг вперше за понад 100 років

знизило кредитний рейтинг Сполучених Штатів. Що важливо розуміти, це сталося вперше з 1917 року.

Останнє з великих рейтингових агентств Moody's Ratings неочікувано для всіх

США знову втрачають свої позиції

На переконання аналітиків, це несподіване рішення Moody's дійсно може потрясти фінансові ринки і підштовхнути до зростання відсоткових ставок.

Це, цілком імовірно, створить додатковий фінансовий тягар для громадян США.

Варто звернути увагу на те, що з трьох найбільших кредитних рейтингових агентств Moody's було єдиним, хто утримався, зберігши свій найвищий рейтинг боргу США на рівні ААА.

Moody's утримує бездоганний кредитний рейтинг США з 1917 року. Тепер воно оцінює кредитоспроможність США на один рівень нижче, Aa1. Два інших рейтингових агентства Fitch Ratings і S&P знизили свої кредитні рейтинги боргу США в 2023 і 2011 роках, відповідно. Поширити

До ухвалення цього рішення агентство підштовхнуло збільшення державного боргу і коефіцієнтів виплати відсотків до рівнів, які значно вищі, ніж у суверенних країн з аналогічним рейтингом.

Окрім того, Moody's озвучило прогноз, що потреби Штатів в запозиченнях й надалі будуть зростати.