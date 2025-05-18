США втратили бездоганний кредитний рейтинг вперше за понад 100 років

Останнє з великих рейтингових агентств Moody's Ratings неочікувано для всіх
знизило кредитний рейтинг Сполучених Штатів. Що важливо розуміти, це сталося вперше з 1917 року.
Головні тези:
- Рішення Moody's знизити рейтинг може призвести до зростання відсоткових ставок та фінансового тягаря для громадян США.
- За словами аналітиків, це впливатиме на економіку Штатів загалом.
США знову втрачають свої позиції
На переконання аналітиків, це несподіване рішення Moody's дійсно може потрясти фінансові ринки і підштовхнути до зростання відсоткових ставок.
Це, цілком імовірно, створить додатковий фінансовий тягар для громадян США.
Варто звернути увагу на те, що з трьох найбільших кредитних рейтингових агентств Moody's було єдиним, хто утримався, зберігши свій найвищий рейтинг боргу США на рівні ААА.
До ухвалення цього рішення агентство підштовхнуло збільшення державного боргу і коефіцієнтів виплати відсотків до рівнів, які значно вищі, ніж у суверенних країн з аналогічним рейтингом.
Окрім того, Moody's озвучило прогноз, що потреби Штатів в запозиченнях й надалі будуть зростати.
На переконання аналітиків, це матиме негативний вплив на економіку Штатів загалом.
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