США втратили бездоганний кредитний рейтинг вперше за понад 100 років
Категорія
Економіка
Дата публікації

США втратили бездоганний кредитний рейтинг вперше за понад 100 років

США знову втрачають свої позиції
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Джерело:  CNN

Останнє з великих рейтингових агентств Moody's Ratings неочікувано для всіх

знизило кредитний рейтинг Сполучених Штатів. Що важливо розуміти, це сталося вперше з 1917 року.

Головні тези:

  • Рішення Moody's знизити рейтинг може призвести до зростання відсоткових ставок та фінансового тягаря для громадян США.
  • За словами аналітиків, це впливатиме на економіку Штатів загалом.

США знову втрачають свої позиції

На переконання аналітиків, це несподіване рішення Moody's дійсно може потрясти фінансові ринки і підштовхнути до зростання відсоткових ставок.

Це, цілком імовірно, створить додатковий фінансовий тягар для громадян США.

Варто звернути увагу на те, що з трьох найбільших кредитних рейтингових агентств Moody's було єдиним, хто утримався, зберігши свій найвищий рейтинг боргу США на рівні ААА.

Moody's утримує бездоганний кредитний рейтинг США з 1917 року. Тепер воно оцінює кредитоспроможність США на один рівень нижче, Aa1. Два інших рейтингових агентства Fitch Ratings і S&P знизили свої кредитні рейтинги боргу США в 2023 і 2011 роках, відповідно.

До ухвалення цього рішення агентство підштовхнуло збільшення державного боргу і коефіцієнтів виплати відсотків до рівнів, які значно вищі, ніж у суверенних країн з аналогічним рейтингом.

Окрім того, Moody's озвучило прогноз, що потреби Штатів в запозиченнях й надалі будуть зростати.

На переконання аналітиків, це матиме негативний вплив на економіку Штатів загалом.

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