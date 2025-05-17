У США вирують потужні шторми і торнадо — загинуло понад 20 людей

Щонайменше 21 людина загинула внаслідок штормів і торнадо у двох американських штатах — Кентуккі та Міссурі.
Головні тези:
- Понад 20 людей загинуло внаслідок штормів та торнадо в штатах Кентуккі та Міссурі.
- Екстремальні погодні умови привели до трагедії у США, з пошкодженнями тисяч будинків.
- Торнадо також зафіксовані у штаті Вісконсін, що спричинило вимкнення світла для сотень тисяч людей.
У США загинуло понад 20 людей внаслідок штормів та торнадо
Губернатор Кентуккі Енді Бешир підтвердив загибель 14 людей унаслідок торнадо та штормів.
Своєю чергою мер міста Сент-Луїс (Міссурі) Кара Спенсер заявила у суботу про загибель п'яти людей, і, що понад 5 тис будинків були пошкоджені.
Шторм спочатку дістався округу Скотт, що за 210 км на південь від Сент-Луїса, 16 травня, убивши двох людей.
Метеорологи також спостерігали прохід торнадо у штаті Вісконсін. Там сотні тисяч людей лишилися без світла.
Крім цього, Національна метеорологічна служба США попередила про подальші руйнування в Техасі, Канзасі та Оклахомі в суботу.
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