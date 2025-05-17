У США вирують потужні шторми і торнадо — загинуло понад 20 людей

Щонайменше 21 людина загинула внаслідок штормів і торнадо у двох американських штатах — Кентуккі та Міссурі.

У США загинуло понад 20 людей внаслідок штормів та торнадо

Губернатор Кентуккі Енді Бешир підтвердив загибель 14 людей унаслідок торнадо та штормів.

Кентуккі, ми починаємо сьогоднішній день із важкої новини про те, що ми втратили щонайменше 14 наших людей через шторм минулої ночі. Але, на жаль, очікується, що ця кількість зростатиме, коли ми отримаємо більше інформації. Поширити

Своєю чергою мер міста Сент-Луїс (Міссурі) Кара Спенсер заявила у суботу про загибель п'яти людей, і, що понад 5 тис будинків були пошкоджені.

Шторм спочатку дістався округу Скотт, що за 210 км на південь від Сент-Луїса, 16 травня, убивши двох людей.

Метеорологи також спостерігали прохід торнадо у штаті Вісконсін. Там сотні тисяч людей лишилися без світла.

Крім цього, Національна метеорологічна служба США попередила про подальші руйнування в Техасі, Канзасі та Оклахомі в суботу.