У США вирують потужні шторми і торнадо — загинуло понад 20 людей
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У США вирують потужні шторми і торнадо — загинуло понад 20 людей

США
Джерело:  Sky News

Щонайменше 21 людина загинула внаслідок штормів і торнадо у двох американських штатах — Кентуккі та Міссурі.

Головні тези:

  • Понад 20 людей загинуло внаслідок штормів та торнадо в штатах Кентуккі та Міссурі.
  • Екстремальні погодні умови привели до трагедії у США, з пошкодженнями тисяч будинків.
  • Торнадо також зафіксовані у штаті Вісконсін, що спричинило вимкнення світла для сотень тисяч людей.

У США загинуло понад 20 людей внаслідок штормів та торнадо

Губернатор Кентуккі Енді Бешир підтвердив загибель 14 людей унаслідок торнадо та штормів.

Кентуккі, ми починаємо сьогоднішній день із важкої новини про те, що ми втратили щонайменше 14 наших людей через шторм минулої ночі. Але, на жаль, очікується, що ця кількість зростатиме, коли ми отримаємо більше інформації.

Своєю чергою мер міста Сент-Луїс (Міссурі) Кара Спенсер заявила у суботу про загибель п'яти людей, і, що понад 5 тис будинків були пошкоджені.

Шторм спочатку дістався округу Скотт, що за 210 км на південь від Сент-Луїса, 16 травня, убивши двох людей.

Метеорологи також спостерігали прохід торнадо у штаті Вісконсін. Там сотні тисяч людей лишилися без світла.

Крім цього, Національна метеорологічна служба США попередила про подальші руйнування в Техасі, Канзасі та Оклахомі в суботу.

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