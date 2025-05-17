В США бушуют мощные штормы и торнадо — погибли более 20 человек

По меньшей мере, 21 человек погиб в результате штормов и торнадо в двух американских штатах — Кентукки и Миссури.
Главные тезисы
- Более 20 человек погибли в результате штормов и торнадо в штатах Кентукки и Миссури.
- Экстремальные погодные условия привели к трагедии с тысячами поврежденных домов в США.
- Торнадо также зафиксированы в Висконсине, вызвав выключение света для сотен тысяч человек.
В США погибли более 20 человек в результате штормов и торнадо
Губернатор Кентукки Энди Бешир подтвердил гибель 14 человек в результате торнадо и штормов.
В свою очередь мэр города Сент-Луис (Миссури) Кара Спенсер заявила в субботу о гибели пяти человек, и, что более 5 тыс домов были повреждены.
Шторм сначала достался округу Скотт, в 210 км к югу от Сент-Луиса, 16 мая, убив двух человек.
Метеорологи также наблюдали проход торнадо в Висконсине. Там сотни тысяч людей остались без света.
Кроме того, Национальная метеорологическая служба США предупредила о дальнейших разрушениях в Техасе, Канзасе и Оклахоме в субботу.
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