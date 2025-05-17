В США бушуют мощные штормы и торнадо — погибли более 20 человек

По меньшей мере, 21 человек погиб в результате штормов и торнадо в двух американских штатах — Кентукки и Миссури.

В США погибли более 20 человек в результате штормов и торнадо

Губернатор Кентукки Энди Бешир подтвердил гибель 14 человек в результате торнадо и штормов.

Кентукки, мы начинаем сегодняшний день с тяжелой новости о том, что мы потеряли по меньшей мере 14 наших людей из-за шторма минувшей ночью. Но, к сожалению, ожидается, что это количество будет расти, когда мы получим больше информации. Поделиться

В свою очередь мэр города Сент-Луис (Миссури) Кара Спенсер заявила в субботу о гибели пяти человек, и, что более 5 тыс домов были повреждены.

Шторм сначала достался округу Скотт, в 210 км к югу от Сент-Луиса, 16 мая, убив двух человек.

Метеорологи также наблюдали проход торнадо в Висконсине. Там сотни тысяч людей остались без света.

Кроме того, Национальная метеорологическая служба США предупредила о дальнейших разрушениях в Техасе, Канзасе и Оклахоме в субботу.