В Боснии и Герцеговине бушует мощный снежный шторм — видео

Масштабный снежный шторм, ударивший по Боснии и Герцеговине, оставил десятки тысяч людей без света на Рождество и вызвав хаос на дорогах.

В Боснии и Герцеговине бушует снежный шторм

В стране было запрещено движение тяжеловесных транспортных средств, а в некоторых частях Боснии и Герцеговины остановили движение поездов.

Государственная энергетическая компания Боснии и Герцеговины заявила, что ситуация была "чрезвычайно тяжелой" в некоторых районах, поскольку сильный снег вывел из строя линии распределения электроэнергии.

По данным местных медиа, десятки транспортных средств застряли в снегу на 10 часов в западной части страны ночью, прежде чем они смогли продолжить свой путь.

Снежный шторм в Боснии и Герцеговине

В понедельник сообщалось, что около 200 тыс домов столкнулись с отключением электроэнергии.

Blizzard and snow drifts near town Bosanski Petrovac (NW Bosnia and Herzegovina) on last evening. ❄️🌬️



Video via BHMETEO ba — https://t.co/dZhtfENvqU pic.twitter.com/PKrR8xWcdR — Milos Milic (@skomimaster) December 24, 2024

Что известно о последствиях рекордных снегопадов в Южной Корее

В Южной Корее в ноябре прошли рекордно мощные снегопады с 1907 года, которые привели к гибели не менее пяти человек и остановке аэропортов, а также блокировке автомобильных дорог.

Один человек погиб и еще два человека получили ранения из-за падения перегруженной снегом сетки на поле для гольфа.

Еще один человек погиб в результате аналогичного обрушения защитного тента на автостоянке.