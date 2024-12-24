В Боснии и Герцеговине бушует мощный снежный шторм — видео
Категория
Проиcшествия
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В Боснии и Герцеговине бушует мощный снежный шторм — видео

Шторм
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Источник:  Sky News

Масштабный снежный шторм, ударивший по Боснии и Герцеговине, оставил десятки тысяч людей без света на Рождество и вызвав хаос на дорогах.

Главные тезисы

  • Мощный снежный шторм в Боснии и Герцеговине привел к хаосу на дорогах и отключению электроэнергии в десятках тысяч домов.
  • Природные катастрофы подчеркивают важность готовности и защиты населения от неблагоприятных погодных условий.
  • Борьба с последствиями снежных штормов требует скоординированных действий властей и граждан для минимизации ущерба для инфраструктуры и жизни людей

В Боснии и Герцеговине бушует снежный шторм

В стране было запрещено движение тяжеловесных транспортных средств, а в некоторых частях Боснии и Герцеговины остановили движение поездов.

Государственная энергетическая компания Боснии и Герцеговины заявила, что ситуация была "чрезвычайно тяжелой" в некоторых районах, поскольку сильный снег вывел из строя линии распределения электроэнергии.

По данным местных медиа, десятки транспортных средств застряли в снегу на 10 часов в западной части страны ночью, прежде чем они смогли продолжить свой путь.

Снежный шторм в Боснии и Герцеговине

В понедельник сообщалось, что около 200 тыс домов столкнулись с отключением электроэнергии.

Что известно о последствиях рекордных снегопадов в Южной Корее

В Южной Корее в ноябре прошли рекордно мощные снегопады с 1907 года, которые привели к гибели не менее пяти человек и остановке аэропортов, а также блокировке автомобильных дорог.

Один человек погиб и еще два человека получили ранения из-за падения перегруженной снегом сетки на поле для гольфа.

Еще один человек погиб в результате аналогичного обрушения защитного тента на автостоянке.

На трассе восточнее Сеула из-за непогоды произошло массовое ДТП с участием 53 автомобилей. В результате этой катастрофы также погибли два человека и 11 получили ранения.

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