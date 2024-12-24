В Боснии и Герцеговине бушует мощный снежный шторм — видео

Масштабный снежный шторм, ударивший по Боснии и Герцеговине, оставил десятки тысяч людей без света на Рождество и вызвав хаос на дорогах.
Главные тезисы
- Мощный снежный шторм в Боснии и Герцеговине привел к хаосу на дорогах и отключению электроэнергии в десятках тысяч домов.
- Природные катастрофы подчеркивают важность готовности и защиты населения от неблагоприятных погодных условий.
- Борьба с последствиями снежных штормов требует скоординированных действий властей и граждан для минимизации ущерба для инфраструктуры и жизни людей
В Боснии и Герцеговине бушует снежный шторм
В стране было запрещено движение тяжеловесных транспортных средств, а в некоторых частях Боснии и Герцеговины остановили движение поездов.
Государственная энергетическая компания Боснии и Герцеговины заявила, что ситуация была "чрезвычайно тяжелой" в некоторых районах, поскольку сильный снег вывел из строя линии распределения электроэнергии.
По данным местных медиа, десятки транспортных средств застряли в снегу на 10 часов в западной части страны ночью, прежде чем они смогли продолжить свой путь.
В понедельник сообщалось, что около 200 тыс домов столкнулись с отключением электроэнергии.
Blizzard and snow drifts near town Bosanski Petrovac (NW Bosnia and Herzegovina) on last evening. ❄️🌬️— Milos Milic (@skomimaster) December 24, 2024
Video via BHMETEO ba — https://t.co/dZhtfENvqU pic.twitter.com/PKrR8xWcdR
Что известно о последствиях рекордных снегопадов в Южной Корее
В Южной Корее в ноябре прошли рекордно мощные снегопады с 1907 года, которые привели к гибели не менее пяти человек и остановке аэропортов, а также блокировке автомобильных дорог.
Один человек погиб и еще два человека получили ранения из-за падения перегруженной снегом сетки на поле для гольфа.
Еще один человек погиб в результате аналогичного обрушения защитного тента на автостоянке.
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