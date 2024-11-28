Рекордные снегопады в Южной Корее привели к жертвам и коллапсу на дорогах
Категория
Мир
Дата публикации

Рекордные снегопады в Южной Корее привели к жертвам и коллапсу на дорогах

Последствия снегопадов в Южной Корее
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Источник:  Reuters

В Южной Корее прошли рекордно мощные снегопады с 1907 года, приведя к гибели не менее пяти человек и остановке аэропортов, а также блокировке автомобильных дорог.

Главные тезисы

  • Рекордные снегопады в Южной Корее с 1907 года привели к гибели не менее пяти человек и серьезным авариям на дорогах.
  • Сильная снежная непогода вызвала остановку аэропортов, перебои в движении поездов и паромов, а также транспортный коллапс в стране.
  • Более 170 домохозяйств остались без электроснабжения из-за падения деревьев на провода в районах Сонбук и Энпен.
  • Рекордный снегопад в Сеуле стал третьим по силе с момента начала записи в 1907 году, с выпавшими 20 см снега.
  • Непогода привела к остановке паромного сообщения, отмене рейсов и массовым задержкам поездов, вызвав транспортный коллапс и энергетические перебои.

Что известно о последствиях рекордных снегопадов в Южной Корее

По информации издания, один человек погиб и еще два человека получили ранения из-за падения перегруженной снегом сетки на поле для гольфа.

Еще один человек погиб в результате аналогичного обрушения защитного тента на автостоянке.

На трассе восточнее Сеуала из-за непогоды произошло массовое ДТП с участием 53 автомобилей. В результате этой катастрофы также погибли два человека и 11 получили ранения.

Этот снегопад в Сеуле стал третьим по силе с момента начала записи в 1907 году.

Как отмечают в метеорологическом управлении Кореи, в северных районах Сеула и близлежащих местах выпало 20 см снега по сравнению с предыдущим рекордом Сеула в 12,4 см 28 ноября 1972 года.

Шторм покрыл большую часть страны, в центральных, восточных и юго-западных регионах выпало около 10-23 см снега.

Что известно о транспортном коллапсе и перебоях со светом

Из-за непогоды в стране было отменено полторы сотни рейсов.

Больше всего пострадал аэропорт Сеула — Инчхон. Также остановлено паромное сообщение, а поезда массово задерживаются в пути.

Необычно сильный ноябрьский снег вызван более высокой, чем обычно, температурой морских вод и потоком холодного воздуха.

Непогода привела и к энергетическим перебоям: более 170 домохозяйств в районе Сонбук остались без электроснабжения из-за падения деревьев на электрические провода Десятки домов в районе Энпен также были обесточены.

Остановлено движение 89 пассажирских паромов, ограничен доступ к семи национальным паркам.

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