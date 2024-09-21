В Южно-Африканской Республике бушует мощный снегопад ― видео

Экстремальный снегопад вызвал серьезные перебои на дорогах Южно-Африканской Республики 21 сентября.
Главные тезисы
- Экстремальный снегопад в Южно-Африканской Республике вызвал серьезные препятствия на дорогах и закрытие ключевых автотрасс.
- Непогода принесла значительные снеговые осадки до двух метров в некоторых районах, что стало редким явлением для региона.
- Местные метеорологи прогнозируют продолжение снегопада и объявили высшее предупреждение для некоторых регионов ЮАР.
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По словам представителей власти, ключевой автобан N 3, соединяющий Йоханнесбург и город Дурбан на восточном побережье, был одним из самых пострадавших — несколько его участков были закрыты, даже объезды дороги были непроездными.
В некоторых районах выпало до двух метров снега в результате необычайно мощной непогоды.
Между тем метеорологи в ЮАР ожидают еще больше снега, объявив второе высшее оранжевое предупреждение для нескольких регионов страны.
Отмечается, что редкое явление привлекло внимание людей, увидевших снег.
Some South Africans enjoying the snow ❄️ pic.twitter.com/XkdL6GWofh— Maki Marish (@MakiMarish) September 21, 2024
Житель ЮАР Джастин Надасем Бейкер три часа ехал из Йоханнесбурга вместе со своей семьей в Варден, примерно в 50 км от Гаррисмита.
Мощные ливни в Шанхае: что известно
В Шанхае из-за тайфуна «Пуласан», который 20 сентября принес в мегаполис экстремальные ливни, из опасных районов эвакуировали 112 тысяч человек.
Чтобы предотвратить жертвы и минимизировать материальный ущерб городские власти распорядились вернуть в порты 649 судов, находившихся в море, и приостановить движение 54-х поездов и 26-ти паромов.
По данным синоптиков, дождь в Шанхае начал усиливаться с 2 часов ночи 20 сентября и к 9 утра среднее количество осадков в городе достигло 73,3 мм, а 151 метеостанция из 614 действующих в городе зафиксировала сильные или экстремальные уровни осадков.
Так, данные станций в двух районах города показали более 300 мм осадков в течение шести часов, побив исторические рекорды для этих мест с начала метеорологических наблюдений.
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