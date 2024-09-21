В Южно-Африканской Республике бушует мощный снегопад ― видео

ЮАР засыпает снегом: такого не было десятки лет

По словам представителей власти, ключевой автобан N 3, соединяющий Йоханнесбург и город Дурбан на восточном побережье, был одним из самых пострадавших — несколько его участков были закрыты, даже объезды дороги были непроездными.

Снегопад в ЮАР

Экстренные службы работали над тем, чтобы добраться до застрявших в автотранспортах людей, но пока неизвестно сколько пострадавших и в каком они состоянии. Поделиться

В некоторых районах выпало до двух метров снега в результате необычайно мощной непогоды.

Между тем метеорологи в ЮАР ожидают еще больше снега, объявив второе высшее оранжевое предупреждение для нескольких регионов страны.

Отмечается, что редкое явление привлекло внимание людей, увидевших снег.

Some South Africans enjoying the snow ❄️ pic.twitter.com/XkdL6GWofh — Maki Marish (@MakiMarish) September 21, 2024

Житель ЮАР Джастин Надасем Бейкер три часа ехал из Йоханнесбурга вместе со своей семьей в Варден, примерно в 50 км от Гаррисмита.

Это было трехчасовое путешествие. У нас приподнятое настроение. Прошло много лет с тех пор, как мы видели снег. Поделиться

Мощные ливни в Шанхае: что известно

В Шанхае из-за тайфуна «Пуласан», который 20 сентября принес в мегаполис экстремальные ливни, из опасных районов эвакуировали 112 тысяч человек.

Чтобы предотвратить жертвы и минимизировать материальный ущерб городские власти распорядились вернуть в порты 649 судов, находившихся в море, и приостановить движение 54-х поездов и 26-ти паромов.

По данным синоптиков, дождь в Шанхае начал усиливаться с 2 часов ночи 20 сентября и к 9 утра среднее количество осадков в городе достигло 73,3 мм, а 151 метеостанция из 614 действующих в городе зафиксировала сильные или экстремальные уровни осадков.

Так, данные станций в двух районах города показали более 300 мм осадков в течение шести часов, побив исторические рекорды для этих мест с начала метеорологических наблюдений.