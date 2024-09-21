В Южно-Африканской Республике бушует мощный снегопад ― видео
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В Южно-Африканской Республике бушует мощный снегопад ― видео

Снегопад
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Источник:  France 24

Экстремальный снегопад вызвал серьезные перебои на дорогах Южно-Африканской Республики 21 сентября.

Главные тезисы

  • Экстремальный снегопад в Южно-Африканской Республике вызвал серьезные препятствия на дорогах и закрытие ключевых автотрасс.
  • Непогода принесла значительные снеговые осадки до двух метров в некоторых районах, что стало редким явлением для региона.
  • Местные метеорологи прогнозируют продолжение снегопада и объявили высшее предупреждение для некоторых регионов ЮАР.

ЮАР засыпает снегом: такого не было десятки лет

По словам представителей власти, ключевой автобан N 3, соединяющий Йоханнесбург и город Дурбан на восточном побережье, был одним из самых пострадавших — несколько его участков были закрыты, даже объезды дороги были непроездными.

Снегопад в ЮАР

Экстренные службы работали над тем, чтобы добраться до застрявших в автотранспортах людей, но пока неизвестно сколько пострадавших и в каком они состоянии.

В некоторых районах выпало до двух метров снега в результате необычайно мощной непогоды.

Между тем метеорологи в ЮАР ожидают еще больше снега, объявив второе высшее оранжевое предупреждение для нескольких регионов страны.

Отмечается, что редкое явление привлекло внимание людей, увидевших снег.

Житель ЮАР Джастин Надасем Бейкер три часа ехал из Йоханнесбурга вместе со своей семьей в Варден, примерно в 50 км от Гаррисмита.

Это было трехчасовое путешествие. У нас приподнятое настроение. Прошло много лет с тех пор, как мы видели снег.

Мощные ливни в Шанхае: что известно

В Шанхае из-за тайфуна «Пуласан», который 20 сентября принес в мегаполис экстремальные ливни, из опасных районов эвакуировали 112 тысяч человек.

Чтобы предотвратить жертвы и минимизировать материальный ущерб городские власти распорядились вернуть в порты 649 судов, находившихся в море, и приостановить движение 54-х поездов и 26-ти паромов.

По данным синоптиков, дождь в Шанхае начал усиливаться с 2 часов ночи 20 сентября и к 9 утра среднее количество осадков в городе достигло 73,3 мм, а 151 метеостанция из 614 действующих в городе зафиксировала сильные или экстремальные уровни осадков.

Так, данные станций в двух районах города показали более 300 мм осадков в течение шести часов, побив исторические рекорды для этих мест с начала метеорологических наблюдений.

"Пуласан", 14-й по счету тайфун этого года, накрыл Шанхай вечером 19 сентября, через два дня после 13-го тайфуна Бебинка (Bebinca), который 16 сентября обрушился на город и считается сильнейшим тайфуном в мегаполисе за последние 75 лет.

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