В субботу, 9 сентября, во Вьетнаме бушевал разрушительный тайфун "Яги", приведший к погибшим среди местных жителей и повреждению и разрушению объектов инфраструктуры.
Главные тезисы
- Мощный тайфун Яги принес разрушения и жертвы во Вьетнам: 46 человек погибли, 22 человека пропали без вести.
- Крупные промышленные объекты во Вьетнаме, такие как заводы LG Electronics, пострадали от затоплений и отключения электроэнергии.
- Метеорологическое агентство Вьетнама предупредило о возможных новых опасностях из-за разрушений электросетей и риска новых оползней и наводнений.
- В результате тайфуна Яги обрушился мост в провинции Фу Тхо, что привело к авариям и более восьми автомобилей попали в ловушку.
- Сотни тысяч домов и компаний во Вьетнаме остались без электроснабжения из-за повреждений линий, и восстановление электроэнергии может занять продолжительное время.
Что известно о последствиях тайфуна "Яги" во Вьетнаме
Отмечается, что "Яги" — самый мощный шторм на территории Азии в 2024 году.
По предварительным оценкам властей, из-за тайфуна погибли 46 человек. Из-за оползней и наводнений пропавшими без вести числятся 22 человека.
Подчеркивается, что разрушительная стихия прокатилась по северо-восточному побережью, где кроме жилых домов расположены крупные производственные национальные и иностранные предприятия.
Без электроснабжения остались миллионы домов и компаний, были затоплены дороги, разрушены дома и приостановлена экономическая деятельность в промышленных зонах.
Что известно о разрушениях и погибших из-за тайфуна
По информации местных властей, в провинции Фу Тхо обрушился мост.
Первоначальное расследование правительства Вьетнама показало, что во время обрушения на мосту было 8 автомобилей.
В Хайфоне заводы пострадали от отключения электроэнергии и повреждений крыш.
Представители промышленных парков, в частности DEEP C, заявили, что пытаются спасти оборудование, ожидая новых дождей.
LG Electronics подтвердила ущерб на своих объектах, включая затопление склада.
Компания сообщила, что пострадавших среди сотрудников нет. Южнокорейская бизнес-ассоциация заявила о значительных убытках на корейских заводах в пострадавших регионах.
Метеорологическое агентство Вьетнама предупредило о новых наводнениях и оползнях, а также о сильных дождях в столице Ханой. Около 5,7 млн потребителей потеряли электроснабжение из-за повреждений линий.
В настоящее время электричество было восстановлено для 75% абонентов, однако из-за прогнозов синоптиков не исключается очередное отключение электроэнергии.
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