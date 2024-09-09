В'єтнам постраждав від потужного тайфуну "Ягі". Є руйнування та жертви
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В'єтнам постраждав від потужного тайфуну "Ягі". Є руйнування та жертви

Тайфун у В'єтнамі
Джерело:  Reuters

У суботу, 9 вересня, у В'єтнамі вирував руйнівний тайфун "Ягі", який призвів до загиблих серед місцевих жителів та пошкодження і руйнування об'єктів інфраструктури. 

Головні тези:

  • Тайфун “Ягі” виявився найпотужнішим штормом в Азії у 2024 році, призвівши до загибелі 46 людей у В'єтнамі.
  • Руйнування та зсуви призвели до зникнення без вісти щодо 22 осіб, а також спричинили значні збитки на промислових об'єктах.
  • Міст у провінції Фу Тхо, який обвалився через тайфун, призвів до аварій з восьмома автомобілями.
  • LG Electronics та інші компанії виявили збитки через затоплення та відключення електроенергії на об'єктах в постраждалих регіонах.
  • Прогнозується наступна небезпека внаслідок поширених пошкоджень електромереж та попередження про нові зсуви та повені у В'єтнамі.

Що відомо про наслідки тайфуну "Ягі" у В'єтнамі

Зазначається, що "Ягі" найпотужнішим штормом на території Азії у 2024 році.

За попередніми оцінками влади, через тайфун загинуло 46 людей. Через зсуви та повені зниклими без вісти вважаються 22 особи.

Підкреслюється, що руйнівна стихія прокатилась північно-східним узбережжям, де окрім житлових будинків розташовані великі виробничі національні та іноземні підприємства.

Без електропостачання залишились мільйони домівок і компаній, було затоплено дороги, зруйновано будинки та призупинено економічну діяльність у промислових зонах.

Тайфун у В'єтнамі призвів до руйнувань та загибелі десятків людей
Тайфун у В'єтнамі

Що відомо про руйнування та загиблих через тайфун

За інформацією місцевої влади, в провінції Фу Тхо обвалився міст.

Зазвичай це жвавий міст, ключовий міст у провінці, - пояснює один з високопосадовців департаменту транспорту провінції.

Початкове розслідування уряду В'єтнаму показало, що під час обвалу на мосту було 8 автомобілів.

У Хайфоні заводи постраждали від відключень електроенергії та пошкоджень дахів.

Представники промислових парків, зокрема DEEP C, заявили, що вони намагаються врятувати обладнання, очікуючи нових дощів.

LG Electronics підтвердила збитки на своїх об'єктах, включаючи затоплення складу.

Компанія повідомила, що постраждалих серед співробітників немає. Південнокорейська бізнес-асоціація заявила про значні збитки на корейських заводах у постраждалих регіонах.

Метеорологічне агентство В'єтнаму попередило про нові повені та зсуви, а також сильні дощі в столиці Ханой. Близько 5,7 млн споживачів втратили електропостачання через пошкодження ліній.

Наразі електрику відновили для 75% абонентів, однак через прогнози синоптиків не виключається чергове відключення електроенергії.

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