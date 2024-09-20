В китайском Шанхае бушует тайфун "Пуласан" — видео

В финансовом центре Китая Шанхае из-за тайфуна «Пуласан» (Pulasan), который 20 сентября принес в мегаполис экстремальные ливни, из опасных районов эвакуировали 112 тысяч человек.
Главные тезисы
- В результате тайфуна Пуласан в китайском Шанхае были эвакуированы 112 тысяч человек из-за экстремальных ливней и угрозы жизни.
- Город был затоплен рекордными осадками, которые превзошли исторические показатели, установленные за все время метеорологических наблюдений.
- Для предотвращения жертв и минимизации ущерба власти вернули в порты суда, приостановили движение поездов и паромов, приняли другие меры безопасности.
- Тайфун Пуласан стал 14-м штормом в этом году, оказавшим воздействие на Шанхай, застигшим город спустя два дня после предыдущего сильнейшего тайфуна.
Мощные ливни в Шанхае: что известно
Чтобы предотвратить жертвы и минимизировать материальный ущерб городские власти распорядились вернуть в порты 649 судов, находившихся в море, и приостановить движение 54-х поездов и 26-ти паромов.
Так, данные станций в двух районах города показали более 300 мм осадков в течение шести часов, побив исторические рекорды для этих мест с начала метеорологических наблюдений.
"Пуласан", 14-й по счету тайфун этого года, накрыл Шанхай вечером 19 сентября, через два дня после 13-го тайфуна Бебинка (Bebinca), который 16 сентября обрушился на город и считается сильнейшим тайфуном в мегаполисе за последние 75 лет.
Что известно о последствиях тайфуна "Яги" во Вьетнаме
9 сентября во Вьетнаме бушевал разрушительный тайфун "Яги", приведший к погибшим среди местных жителей и повреждению и разрушению объектов инфраструктуры.
Отмечается, что "Яги" — самый мощный шторм на территории Азии в 2024 году.
По предварительным оценкам властей, в результате тайфуна погибли 46 человек. Из-за оползней и наводнений пропавшими без вести числятся 22 человека.
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