У китайському Шанхаї вирує тайфун "Пуласан" — відео

У фінансовому центрі Китаю місті Шанхай через тайфун «Пуласан» (Pulasan), який 20 вересня приніс у мегаполіс екстремальні зливи, з небезпечних районів евакуювали 112 тисяч людей.
Головні тези:
- Унаслідок тайфуну «Пуласан» у Шанхаї евакуювали 112 тисяч людей та призупинили рух транспорту для запобігання жертвам.
- Місто затоплене рекордними опадами, які побили історичні рекорди з моменту початку метеорологічних спостережень.
- Тайфун «Пуласан» є 14-м за рахунком цього року і накрив місто Шанхай через два дні після найсильнішого тайфуну за останні 75 років.
Потужні зливи у Шанхаї: що відомо
Аби запобігти жертвам та мінімізувати матеріальні збитки міська влада розпорядилась повернути до портів 649 суден, які перебували в морі, та призупинити рух 54-х потягів і 26-ти поромів.
Так, дані станцій у двох районах міста показали понад 300 мм опадів протягом шести годин, побивши історичні рекорди для цих місць із початку метеорологічних спостережень.
«Пуласан», 14-й за рахунком тайфун цього року, накрив Шанхай увечері 19 вересня, через два дні після 13-го тайфуну Бебінка (Bebinca), який 16 вересня обрушився на місто і вважається найсильнішим тайфуном у мегаполісі за останні 75 років.
Що відомо про наслідки тайфуну "Ягі" у В'єтнамі
9 вересня у В'єтнамі вирував руйнівний тайфун "Ягі", який призвів до загиблих серед місцевих жителів та пошкодження і руйнування об'єктів інфраструктури.
Зазначається, що "Ягі" найпотужнішим штормом на території Азії у 2024 році.
За попередніми оцінками влади, внаслідок тайфуну загинуло 46 людей. Через зсуви та повені зниклими безвісти вважаються 22 особи.
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