У китайському Шанхаї вирує тайфун "Пуласан" — відео

У фінансовому центрі Китаю місті Шанхай через тайфун «Пуласан» (Pulasan), який 20 вересня приніс у мегаполіс екстремальні зливи, з небезпечних районів евакуювали 112 тисяч людей.

Потужні зливи у Шанхаї: що відомо

Аби запобігти жертвам та мінімізувати матеріальні збитки міська влада розпорядилась повернути до портів 649 суден, які перебували в морі, та призупинити рух 54-х потягів і 26-ти поромів.

За даними синоптиків, дощ у Шанхаї почав посилюватися з 2 години ночі 20 вересня й до 9-ї ранку середня кількість опадів у місті досягла 73,3 мм, а 151 метеостанція з 614 діючих у місті зафіксувала сильні або екстремальні рівні опадів. Поширити

Так, дані станцій у двох районах міста показали понад 300 мм опадів протягом шести годин, побивши історичні рекорди для цих місць із початку метеорологічних спостережень.

«Пуласан», 14-й за рахунком тайфун цього року, накрив Шанхай увечері 19 вересня, через два дні після 13-го тайфуну Бебінка (Bebinca), який 16 вересня обрушився на місто і вважається найсильнішим тайфуном у мегаполісі за останні 75 років.

Що відомо про наслідки тайфуну "Ягі" у В'єтнамі

9 вересня у В'єтнамі вирував руйнівний тайфун "Ягі", який призвів до загиблих серед місцевих жителів та пошкодження і руйнування об'єктів інфраструктури.

Зазначається, що "Ягі" найпотужнішим штормом на території Азії у 2024 році.

За попередніми оцінками влади, внаслідок тайфуну загинуло 46 людей. Через зсуви та повені зниклими безвісти вважаються 22 особи.