У Південно-Африканській Республіці вирує потужний снігопад ― відео

ПАР засипає снігом: такого не було десятки років

За словами представників влади, ключовий автобан N 3, що сполучає Йоганнесбург і місто Дурбан на східному узбережжі, був одним із найбільш постраждалих — декілька його ділянок були закриті, навіть об’їзди автошляху були непроїзними.

Снігопад у ПАР

Екстрені служби працювали над тим, щоб дістатися до застряглих в автотранспортах людей, але досі невідомо скільки постраждалих і в якому вони стані. Поширити

У деяких районах випало до двох метрів снігу в результаті незвичайно потужної негоди.

Тим часом метеорологи у ПАР очікують ще більше снігу, оголосивши друге найвище помаранчеве попередження для декількох регіонів країни.

Зазначається, що рідкісне явище привернуло увагу людей, які побачили сніг.

Some South Africans enjoying the snow ❄️ pic.twitter.com/XkdL6GWofh — Maki Marish (@MakiMarish) September 21, 2024

Житель ПАР Джастін Надасем Бейкер три години їхав з Йоганнесбурга разом зі своєю сім'єю до Вардена, приблизно за 50 км від Гарісміта.

Це була тригодинна подорож. Ми маємо піднесений настрій. Минуло багато, багато років з того часу, як ми бачили сніг. Поширити

Потужні зливи у Шанхаї: що відомо

У Шанхаї через тайфун «Пуласан», який 20 вересня приніс у мегаполіс екстремальні зливи, з небезпечних районів евакуювали 112 тисяч людей.

Аби запобігти жертвам та мінімізувати матеріальні збитки міська влада розпорядилась повернути до портів 649 суден, які перебували в морі, та призупинити рух 54-х потягів і 26-ти поромів.

За даними синоптиків, дощ у Шанхаї почав посилюватися з 2 години ночі 20 вересня й до 9-ї ранку середня кількість опадів у місті досягла 73,3 мм, а 151 метеостанція з 614 діючих у місті зафіксувала сильні або екстремальні рівні опадів.

Так, дані станцій у двох районах міста показали понад 300 мм опадів протягом шести годин, побивши історичні рекорди для цих місць із початку метеорологічних спостережень.