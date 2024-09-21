У Південно-Африканській Республіці вирує потужний снігопад ― відео

Екстремальний снігопад спричинив серйозні перебої на дорогах Південно-Африканської Республіки 21 вересня.
Головні тези:
- Екстремальний снігопад у Південно-Африканській Республіці спричинив серйозні перешкоди на дорогах, що призвело до закриття ключових автотрас.
- Внаслідок негоди були зафіксовані значні снігові опади до двох метрів у деяких районах, що є рідкісним явищем для регіону.
- Метеорологи очікують ще більше снігу в ПАР, оголошуючи друге найвище попередження для деяких регіонів країни.
- Рідкісне явище привернуло увагу місцевих мешканців, які давно бачили сніг у цій частині світу.
ПАР засипає снігом: такого не було десятки років
За словами представників влади, ключовий автобан N 3, що сполучає Йоганнесбург і місто Дурбан на східному узбережжі, був одним із найбільш постраждалих — декілька його ділянок були закриті, навіть об’їзди автошляху були непроїзними.
У деяких районах випало до двох метрів снігу в результаті незвичайно потужної негоди.
Тим часом метеорологи у ПАР очікують ще більше снігу, оголосивши друге найвище помаранчеве попередження для декількох регіонів країни.
Зазначається, що рідкісне явище привернуло увагу людей, які побачили сніг.
Some South Africans enjoying the snow ❄️ pic.twitter.com/XkdL6GWofh— Maki Marish (@MakiMarish) September 21, 2024
Житель ПАР Джастін Надасем Бейкер три години їхав з Йоганнесбурга разом зі своєю сім'єю до Вардена, приблизно за 50 км від Гарісміта.
Потужні зливи у Шанхаї: що відомо
У Шанхаї через тайфун «Пуласан», який 20 вересня приніс у мегаполіс екстремальні зливи, з небезпечних районів евакуювали 112 тисяч людей.
Аби запобігти жертвам та мінімізувати матеріальні збитки міська влада розпорядилась повернути до портів 649 суден, які перебували в морі, та призупинити рух 54-х потягів і 26-ти поромів.
За даними синоптиків, дощ у Шанхаї почав посилюватися з 2 години ночі 20 вересня й до 9-ї ранку середня кількість опадів у місті досягла 73,3 мм, а 151 метеостанція з 614 діючих у місті зафіксувала сильні або екстремальні рівні опадів.
Так, дані станцій у двох районах міста показали понад 300 мм опадів протягом шести годин, побивши історичні рекорди для цих місць із початку метеорологічних спостережень.
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