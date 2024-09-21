У Південно-Африканській Республіці вирує потужний снігопад ― відео
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У Південно-Африканській Республіці вирує потужний снігопад ― відео

Сніг в ПАР
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Джерело:  France 24

Екстремальний снігопад спричинив серйозні перебої на дорогах Південно-Африканської Республіки 21 вересня.

Головні тези:

  • Екстремальний снігопад у Південно-Африканській Республіці спричинив серйозні перешкоди на дорогах, що призвело до закриття ключових автотрас.
  • Внаслідок негоди були зафіксовані значні снігові опади до двох метрів у деяких районах, що є рідкісним явищем для регіону.
  • Метеорологи очікують ще більше снігу в ПАР, оголошуючи друге найвище попередження для деяких регіонів країни.
  • Рідкісне явище привернуло увагу місцевих мешканців, які давно бачили сніг у цій частині світу.

ПАР засипає снігом: такого не було десятки років

За словами представників влади, ключовий автобан N 3, що сполучає Йоганнесбург і місто Дурбан на східному узбережжі, був одним із найбільш постраждалих — декілька його ділянок були закриті, навіть об’їзди автошляху були непроїзними.

Снігопад у ПАР

Екстрені служби працювали над тим, щоб дістатися до застряглих в автотранспортах людей, але досі невідомо скільки постраждалих і в якому вони стані.

У деяких районах випало до двох метрів снігу в результаті незвичайно потужної негоди.

Тим часом метеорологи у ПАР очікують ще більше снігу, оголосивши друге найвище помаранчеве попередження для декількох регіонів країни.

Зазначається, що рідкісне явище привернуло увагу людей, які побачили сніг.

Житель ПАР Джастін Надасем Бейкер три години їхав з Йоганнесбурга разом зі своєю сім'єю до Вардена, приблизно за 50 км від Гарісміта.

Це була тригодинна подорож. Ми маємо піднесений настрій. Минуло багато, багато років з того часу, як ми бачили сніг.

Потужні зливи у Шанхаї: що відомо

У Шанхаї через тайфун «Пуласан», який 20 вересня приніс у мегаполіс екстремальні зливи, з небезпечних районів евакуювали 112 тисяч людей.

Аби запобігти жертвам та мінімізувати матеріальні збитки міська влада розпорядилась повернути до портів 649 суден, які перебували в морі, та призупинити рух 54-х потягів і 26-ти поромів.

За даними синоптиків, дощ у Шанхаї почав посилюватися з 2 години ночі 20 вересня й до 9-ї ранку середня кількість опадів у місті досягла 73,3 мм, а 151 метеостанція з 614 діючих у місті зафіксувала сильні або екстремальні рівні опадів.

Так, дані станцій у двох районах міста показали понад 300 мм опадів протягом шести годин, побивши історичні рекорди для цих місць із початку метеорологічних спостережень.

«Пуласан», 14-й за рахунком тайфун цього року, накрив Шанхай увечері 19 вересня, через два дні після 13-го тайфуну Бебінка (Bebinca), який 16 вересня обрушився на місто і вважається найсильнішим тайфуном у мегаполісі за останні 75 років.

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