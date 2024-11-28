У Південній Кореї пройшли рекордно потужні снігопади з 1907 року, призвивши до загибелі щонайменше п'яти людей та зупинки аеропортів, а також блокування автомобільних доріг.

Що відомо про наслідки рекордних снігопадів у Південній Кореї

За інформацією видання, одна людина загинула та ще двоє осіб отримали поранення через падіння перевантаженної снігом сітки на полі для гольфу.

Ще одна людина загинула внаслідок аналогічного обвалення захисного тенту на автостоянці.

На трасі на схід від Сеуала через негоду сталася масова ДТП за участю 53 автомобілів. Унаслідок цієї катастрофи також загинули двоє людей і 11 дістали поранення.

Цей снігопад у Сеулі став третім за силою з моменту початку ведення записів у 1907 році.

Як зазначають в метеорологічному управлінні Кореї, у північних районах Сеула та прилеглих місцях випало 20 см снігу в порівнянні з попереднім рекордом Сеула в 12,4 см 28 листопада 1972 року.

Шторм накрив більшу частину країни, у центральних, східних і південно-західних регіонах випало близько 10-23 см снігу.

Що відомо про транспортний колапс та перебої зі світлом

Через негоду у країні було скасовано півтори сотні рейсів.

Найбільше постраждав аеропорт Сеула — Інчхон. Також зупинено поромне сполучення, а поїзди масово затримуються в дорозі.

Незвично сильний листопадовий сніг спричинений вищою, ніж зазвичай, температурою морських вод і потоком холодного повітря.

Негода спричинила і енергетичні перебої: понад 170 домогосподарств у районі Сонбук залишилися без електропостачання через падіння дерев на електричні дроти. Десятки будинків у районі Енпьон також були знеструмлені.

Зупинено рух 89 пасажирських поромів, обмежено доступ до семи національних парків.