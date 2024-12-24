У Боснії і Герцеговині вирує потужний сніговий шторм — відео
Категорія
Події
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У Боснії і Герцеговині вирує потужний сніговий шторм — відео

Сніг
Джерело:  Sky News

Масштабний сніговий шторм, який вдарив по Боснії і Герцеговині, залишив десятки тисяч людей без світла на Святвечір і спричинив хаос на дорозі.

Головні тези:

  • Сніговий шторм у Боснії і Герцеговині призвів до хаосу на дорогах.
  • Державна енергетична компанія Боснії і Герцеговини оцінила ситуацію як надзвичайно важку через порушення роботи ліній електропередач.
  • Природні катастрофи, такі як снігові шторми, підкреслюють важливість готовності та захисту населення від несприятливих погодних умов.

У Боснії і Герцеговині вирує сніговий шторм

У країні був заборонений рух великовагових транспортних засобів, а в деяких частинах Боснії і Герцеговини зупинили рух поїздів.

Державна енергетична компанія Боснії і Герцеговини заявила, що ситуація була «надзвичайно важкою» в деяких районах, оскільки сильний сніг вивів із ладу лінії розподілу електроенергії.

За даними місцевих медіа, десятки транспортних засобів застрягли в снігу на 10 годин у західній частині країни вночі, перш ніж вони змогли продовжити свій шлях.

Сніговий шторм у Боснії і Герцеговині

У понеділок повідомлялося, що майже 200 тис будинків зіткнулися з відключенням електроенергії.

Що відомо про наслідки рекордних снігопадів у Південній Кореї

У Південній Кореї у листопаді пройшли рекордно потужні снігопади з 1907 року, які призвели до загибелі щонайменше п'яти людей та зупинки аеропортів, а також блокування автомобільних доріг. 

Одна людина загинула та ще двоє осіб отримали поранення через падіння перевантаженої снігом сітки на полі для гольфу.

Ще одна людина загинула внаслідок аналогічного обвалення захисного тенту на автостоянці.

На трасі на схід від Сеула через негоду сталася масова ДТП за участю 53 автомобілів. Унаслідок цієї катастрофи також загинули двоє людей і 11 дістали поранення.

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