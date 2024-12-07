В Британии и Ирландии бушует шторм Дарраг

7 декабря Британию и Ирландию накрыл шторм Дарраг, принесший с собой сильный ветер и ливни. В результате непогоды один человек погиб, а сотни тысяч человек остались без электричества.

В Британии и Ирландии скорость ветра достигала 150 км/ч

Власти разослали телефонные сообщения с редким предупреждением о чрезвычайной ситуации около 3 миллионов домохозяйств в Уэльсе и на юго-западе Англии после того, как порывы ветра достигали 149 км/ч.

Официальное сообщение, сопровождавшееся громким звуком сирены, предупреждало людей оставаться в помещении и было отправлено на все совместимые мобильные телефоны в районах, пострадавших от шторма Дарраг.

Последствия шторма в Британии и Ирландии

В результате непогоды на северо-западе Англии погиб 40-летний мужчина, после того, как дерево упало на его фургон, когда он ехал по шоссе близ Престона, примерно в 58 км к северу от Манчестера.

Днем ранее Британская метеорологическая служба объявила "красное" предупреждение, что является самым высоким уровнем опасности. Ночью тысячи домохозяйств, в частности, в Северной Ирландии, Уэльсе и западной Англии, остались без электроснабжения. Поделиться

Сильный ветер привел к закрытию основных автомагистралей и мостов в стране, а также отмене многих поездов. В Ирландии шторм поразил около 400 тыс. домохозяйств, ферм и предприятий. Некоторые рейсы в аэропорт Дублина были отменены.

Какие последствия шторма и торнадо в США

По меньшей мере, шесть человек погибли в результате того, как торнадо и сильные штормы накрыли штат Теннесси Соединенных Штатов Америки 10 декабря 2023 года. Кроме того, непогода повлекла за собой значительные разрушения.

Преимущественно стихия затронула южные районы штата. В результате многие дома были разрушены, а около 60 тысяч человек остались без света.

Сейчас известно о по меньшей мере шести погибших — три человека погибли в северном пригороде Нэшвилла, столицы штата. Еще два человека и ребенок погибли в городе Кларксвилл, примерно в 80 км к северо-западу от Нэшвилла.