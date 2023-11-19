Мощный шторм разбил пополам корабль у побережья Турции — видео

Часть разбитого судна, дрейфующая к берегу, ударилась о бетонные стены гавани и повредила пирс. Через некоторое время вторая часть корабля также стукнулась о берег.
Катастрофа на турецком побережье
У берегов Турции раскололся надвое сухогруз, который пришвартовался в порту Эрегли. Судно разломилось из-за сильного шторма.
Об этом сообщает Anadolu.
Часть дрейфующего к берегу корабля ударилась в бетонные стены гавани и повредила прибрежный амфитеатр. В этот район отправились пожарные команды на катере береговой охраны.
Персонал из 13 находившихся на борту иностранных граждан эвакуировали экипажи и отвезли в Учительский дом Эрегли.
Губернатор Зонгулдака Осман Гаджибекташоглу заявил, что часть судна, расколотого надвое из-за шторма, выбросило на берег. Эвакуированный экипаж из 13 человек находится в хорошем состоянии.
Через некоторое время отколовшаяся часть корабля, вокруг которой экипажи приняли меры безопасности, также ударилась в берег.
Шторм в Западной Европе
Основной причиной смерти людей стало падение ветвей из-за мощного шторма "Сиаран" в начале ноября.
В Бельгии 64-летняя немецкая туристка скончалась в парке в Генте, еще один человек был ранен там же.
Также в Генте пятилетний ребенок погиб из-за падения сломанной ветки на детской площадке. Бельгийские СМИ сообщают, что это был украинский мальчик.
Еще один человек погиб в центре Мадрида.
Во Франции в Гавре погиб водитель грузовика, а также 70-летний мужчина, выпавший с балкона. Муж «упал насмерть после того, как его ударили ставни дома после сильного ветра».
В Германии в горном массиве Гарц на востоке Германии погибла женщина из-за падения дерева. Также один человек скончался в Нидерландах.
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