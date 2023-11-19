Мощный шторм разбил пополам корабль у побережья Турции — видео

Часть разбитого судна, дрейфующая к берегу, ударилась о бетонные стены гавани и повредила пирс. Через некоторое время вторая часть корабля также стукнулась о берег.

Катастрофа на турецком побережье

У берегов Турции раскололся надвое сухогруз, который пришвартовался в порту Эрегли. Судно разломилось из-за сильного шторма.

Об этом сообщает Anadolu.

Часть дрейфующего к берегу корабля ударилась в бетонные стены гавани и повредила прибрежный амфитеатр. В этот район отправились пожарные команды на катере береговой охраны.

Zonguldak'ta fırtına nedeniyle ikiye bölünen gemi kıyıya sürüklendi. Gemideki 13 personel tahliye edildi.https://t.co/3LpIRfYFKN pic.twitter.com/S3swHVyKlF — TRT HABER (@trthaber) November 19, 2023

Персонал из 13 находившихся на борту иностранных граждан эвакуировали экипажи и отвезли в Учительский дом Эрегли.

Губернатор Зонгулдака Осман Гаджибекташоглу заявил, что часть судна, расколотого надвое из-за шторма, выбросило на берег. Эвакуированный экипаж из 13 человек находится в хорошем состоянии.

Через некоторое время отколовшаяся часть корабля, вокруг которой экипажи приняли меры безопасности, также ударилась в берег.

Шторм в Западной Европе

Основной причиной смерти людей стало падение ветвей из-за мощного шторма "Сиаран" в начале ноября.

В Бельгии 64-летняя немецкая туристка скончалась в парке в Генте, еще один человек был ранен там же.

Также в Генте пятилетний ребенок погиб из-за падения сломанной ветки на детской площадке. Бельгийские СМИ сообщают, что это был украинский мальчик.

Еще один человек погиб в центре Мадрида.

Во Франции в Гавре погиб водитель грузовика, а также 70-летний мужчина, выпавший с балкона. Муж «упал насмерть после того, как его ударили ставни дома после сильного ветра».

В Германии в горном массиве Гарц на востоке Германии погибла женщина из-за падения дерева. Также один человек скончался в Нидерландах.