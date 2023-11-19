Потужний шторм розбив навпіл корабель біля узбережжя Туреччини — відео

Частина розбитого cудна, що дрейфувала до берега, вдарилася о бетонні стіни гавані та пошкодила пірс. Через деякий час другу частину корабля також прибило до берега.

Катастрофа на турецькому узбережжі

Біля берегів Туреччини розколовся надвоє суховантаж, який пришвартувався в порту Ереглі. Судно розламалося через сильний шторм.

Про це повідомляє Anadolu.

Частина корабля, що дрейфував до берега, вдарилася о бетонні стіни гавані та пошкодила прибережний амфітеатр. У цей район вирушили пожежні команди на катері берегової охорони.

Zonguldak'ta fırtına nedeniyle ikiye bölünen gemi kıyıya sürüklendi. Gemideki 13 personel tahliye edildi.https://t.co/3LpIRfYFKN pic.twitter.com/S3swHVyKlF — TRT HABER (@trthaber) November 19, 2023

Персонал із 13 іноземних громадян, які перебували на борту, евакуювали екіпажі й відвезли в Учительський будинок Ереглі.

Губернатор Зонгулдака Осман Гаджибекташоглу заявив, що частину судна, розколотого надвоє через шторм, викинуло на берег. Евакуйований екіпаж із 13 осіб перебуває в хорошому стані.

Через деякий час частина корабля, що відкололася, навколо якої екіпажі вжили заходів безпеки, також вдарилася о берег.

Шторм у Західній Європі

Основною причиною смерті людей стало падіння гілок через потужний шторм “Сіаран” на початку листопада.

У Бельгії 64-річна німецька туристка померла в парку в Генті, ще одна людина була поранена там же.

Також у Генті п'ятирічна дитина загинула через падіння зламаної гілки на дитячому майданчику. Бельгійські ЗМІ повідомляють, що це був український хлопчик.

Ще одна людина загинула у центрі Мадрида.

У Франції в Гаврі загинув водій вантажівки, а також 70-річний чоловік, який випав з балкона. Чоловік «впав насмерть після того, як його вдарили віконниці будинку після сильного вітру».

У Німеччині в гірському масиві Гарц на сході Німеччини загинула жінка через падіння дерева. Також одна людина померла в Нідерландах.