Потужний шторм розбив навпіл корабель біля узбережжя Туреччини — відео

Частина розбитого cудна, що дрейфувала до берега, вдарилася о бетонні стіни гавані та пошкодила пірс. Через деякий час другу частину корабля також прибило до берега.
Катастрофа на турецькому узбережжі
Біля берегів Туреччини розколовся надвоє суховантаж, який пришвартувався в порту Ереглі. Судно розламалося через сильний шторм.
Про це повідомляє Anadolu.
Частина корабля, що дрейфував до берега, вдарилася о бетонні стіни гавані та пошкодила прибережний амфітеатр. У цей район вирушили пожежні команди на катері берегової охорони.
Персонал із 13 іноземних громадян, які перебували на борту, евакуювали екіпажі й відвезли в Учительський будинок Ереглі.
Губернатор Зонгулдака Осман Гаджибекташоглу заявив, що частину судна, розколотого надвоє через шторм, викинуло на берег. Евакуйований екіпаж із 13 осіб перебуває в хорошому стані.
Через деякий час частина корабля, що відкололася, навколо якої екіпажі вжили заходів безпеки, також вдарилася о берег.
Шторм у Західній Європі
Основною причиною смерті людей стало падіння гілок через потужний шторм “Сіаран” на початку листопада.
У Бельгії 64-річна німецька туристка померла в парку в Генті, ще одна людина була поранена там же.
Також у Генті п'ятирічна дитина загинула через падіння зламаної гілки на дитячому майданчику. Бельгійські ЗМІ повідомляють, що це був український хлопчик.
Ще одна людина загинула у центрі Мадрида.
У Франції в Гаврі загинув водій вантажівки, а також 70-річний чоловік, який випав з балкона. Чоловік «впав насмерть після того, як його вдарили віконниці будинку після сильного вітру».
У Німеччині в гірському масиві Гарц на сході Німеччини загинула жінка через падіння дерева. Також одна людина померла в Нідерландах.
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