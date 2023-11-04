Шторм "Сіаран" спричинив лісову пожежу в Іспанії. Евакуювано більше 800 людей

Пожежа, спричинена штормовим вітром на сході Іспанії, спалила близько дві тисячі гектарів лісів та змусила евакуювати 850 людей з чотирьох міст.

Шторм "Сіаран" спричинив лісову пожежу в Іспанії

Близько 200 пожежників та солдатів армійського підрозділу з надзвичайних ситуацій були залучені до гасіння пожежі, що триває вже добу поблизу східного міста Монтічельво.

Регіональний уряд Валенсії заявив, що сподівається на залучення до операції п'яти пожежних літаків та гелікоптерів. Глава регіону Карлос Масон закликав людей уникати поїздок у цьому районі або діяльності в лісах, що може призвести до пожеж.

Як повідомляє інформаційне агентство Efe, вночі у п'ятницю вітер у зоні досягав близько 120 км/год. Масон стверджує, що головним чином через вітер вогонь поширюється в гірській та лісистій місцевості.

Пожежа виникла в той час, коли Іспанія, як і більша частина Європи, продовжує стикатися з сильними дощами і штормовими вітрами, спричиненими штормом "Сіаран". Однак дощ і низькі температури не допомогли запобігти пожежі.

Шторм у Західній Європі

Основною причиною смерті людей стало падіння гілок.

У Бельгії 64-річна німецька туристка померла в парку в Генті, ще одна людина була поранена там же.

Також у Генті п'ятирічна дитина загинула через падіння зламаної гілки на дитячому майданчику. Бельгійські ЗМІ повідомляють, що це був український хлопчик.

Ще одна людина загинула у центрі Мадрида.

У Франції в Гаврі загинув водій вантажівки, а також 70-річний чоловік, який випав з балкона. Чоловік «впав насмерть після того, як його вдарили віконниці будинку після сильного вітру».

У Німеччині в гірському масиві Гарц на сході Німеччини загинула жінка через падіння дерева. Також одна людина померла в Нідерландах.