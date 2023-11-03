У Західній Європі вирує потужний шторм "Сіаран". Є загиблі

Унаслідок шторму у Західній Європі загинуло щонайменше семеро осіб - у Бельгії, Франції, Іспанії, Нідерландах та Німеччині. Зупинена робота шкіл, аеропортів та потягів.

Шторм у Західній Європі

Основною причиною смерті людей стало падіння гілок.

У Бельгії 64-річна німецька туристка померла в парку в Генті, ще одна людина була поранена там же.

Також у Генті п'ятирічна дитина загинула через падіння зламаної гілки на дитячому майданчику. Бельгійські ЗМІ повідомляють, що це був український хлопчик.

Ще одна людина загинула у центрі Мадрида.

У Франції в Гаврі загинув водій вантажівки, а також 70-річний чоловік, який випав з балкона. Чоловік «впав насмерть після того, як його вдарили віконниці будинку після сильного вітру».

У Німеччині в гірському масиві Гарц на сході Німеччини загинула жінка через падіння дерева. Також одна людина померла в Нідерландах.

У Європі людей закликали лишатися вдома

Внаслідок шторму у Франції 1,2 млн домогосподарств залишилися без світла.

У Бретані влада закликала людей залишатися вдома та уникати вітру, швидкість якого досягала 207 км/год. Біля узбережжя хвилі піднімалися до 20 метрів.

Шторм «Сіаран» був викликаний потужним реактивним потоком, що налетів з Атлантики, викликавши проливний дощ і шалені вітри, які вже спричинили сильні повені в Північній Ірландії та деяких частинах Великої Британії.

Нідерландська авіакомпанія KLM скасувала сотні рейсів до та з Амстердама, міжнародні потяги зі столиці Нідерландів до Парижа також були скасовані, а судноплавні шляхи на південному заході країни закриті.

Оператор аеропорту AENA повідомив, що в Іспанії скасовано 42 рейси.