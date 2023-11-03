В Западной Европе бушует мощный шторм "Сиаран". Есть погибшие

В результате шторма в Западной Европе погибли по меньшей мере семь человек - в Бельгии, Франции, Испании, Нидерландах и Германии. Остановлена работа школ, аэропортов и поездов.

Шторм в Западной Европе

Основной причиной смерти людей стало падение ветвей.

В Бельгии 64-летняя немецкая туристка скончалась в парке в Генте, еще один человек был ранен там же.

Также в Генте пятилетний ребенок погиб из-за падения сломанной ветки на детской площадке. Бельгийские СМИ сообщают, что это был украинский мальчик.

Еще один человек погиб в центре Мадрида.

Во Франции в Гавре погиб водитель грузовика, а также 70-летний мужчина, выпавший с балкона. Он «упал насмерть после того, как его ударили окна дома после сильного ветра».

В Германии в горном массиве Гарц на востоке страны погибла женщина из-за падения дерева. Также один человек скончался в Нидерландах.

В Европе людей призывали оставаться дома

В результате шторма во Франции 1,2 млн домохозяйств остались без света.

В Бретани власти призвали людей оставаться дома и избегать ветра, скорость которого достигала 207 км/ч. У побережья волны поднимались до 20 метров.

Шторм «Сиаран» был вызван мощным налетевшим из Атлантики реактивным потоком, вызвав проливной дождь и ветры, которые уже повлекли сильные наводнения в Северной Ирландии и некоторых частях Великобритании.

Нидерландская авиакомпания KLM отменила сотни рейсов в и из Амстердама, международные поезда из столицы Нидерландов в Париж также были отменены, а судоходные пути на юго-западе страны закрыты.

Оператор аэропорта AENA сообщил, что в Испании отменены 42 рейса.