Шторм "Сиаран" вызвал лесной пожар в Испании. Эвакуировано более 800 человек

Пожар, вызванный штормовым ветром на востоке Испании, сожг около двух тысяч гектаров лесов и заставил эвакуировать 850 человек из четырех городов.

Шторм "Сиаран" вызвал лесной пожар в Испании

Около 200 пожарных и солдат армейского подразделения по чрезвычайным ситуациям были привлечены к тушению пожара, который длится уже сутки вблизи восточного города Монтичельво.

Региональное правительство Валенсии заявило, что надеется на привлечение к операции пяти пожарных самолетов и вертолетов. Глава региона Карлос Масон призвал людей избегать поездок в этом районе или деятельности в лесах, что может привести к пожарам.

Как сообщает информационное агентство Efe, ночью в пятницу ветер в зоне достигал около 120 км/ч. Масон утверждает, что главным образом из-за ветра огонь распространяется в горной и лесистой местности.

Пожар возник в то время, когда Испания, как и большая часть Европы, продолжает сталкиваться с сильными дождями и штормовыми ветрами, вызванными штормом "Сиаран". Однако дождь и низкие температуры не помогли предотвратить пожар.

Шторм в Западной Европе

Основной причиной смерти людей стало падение ветвей.

В Бельгии 64-летняя немецкая туристка скончалась в парке в Генте, еще один человек был ранен там же.

Также в Генте пятилетний ребенок погиб из-за падения сломанной ветки на детской площадке. Бельгийские СМИ сообщают, что это был украинский мальчик.

Еще один человек погиб в центре Мадрида.

Во Франции в Гавре погиб водитель грузовика, а также 70-летний мужчина, выпавший с балкона. Муж «упал насмерть после того, как его ударили ставни дома после сильного ветра».

В Германии в горном массиве Гарц на востоке Германии погибла женщина из-за падения дерева. Также один человек скончался в Нидерландах.