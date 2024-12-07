У Британії та Ірландії вирує шторм Дарраг
Категорія
Події
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У Британії та Ірландії вирує шторм Дарраг

Шторм
Джерело:  AP

7 грудня Британію та Ірландію накрив шторм Дарраг, який приніс із собою сильний вітер і зливи. У результаті негоди одна людина загинула, а сотні тисяч людей залишилися без електрики.

У Британії та Ірландії швидкість вітру досягала 150 км/год

Влада розіслала телефонні повідомлення із рідкісним попередженням про надзвичайну ситуацію близько 3 мільйонам домогосподарств в Уельсі та на південному заході Англії після того, як пориви вітру досягали 149 км/год.

Офіційне повідомлення, яке супроводжувалося гучним звуком сирени, застерігало людей залишатися в приміщенні та було надіслано на всі сумісні мобільні телефони в районах, що постраждали від шторму Дарраг.

Наслідки шторму у Британії та Ірландії

Унаслідок негоди на північному заході Англії загинув 40-річний чоловік, після того, як дерево впало на його фургон, коли він їхав по шосе поблизу Престона, приблизно в 58 км на північ від Манчестера.

Днем раніше Британська метеорологічна служба оголосила "червоне" попередження, що є найвищим рівнем небезпеки. Вночі тисячі домогосподарств, зокрема в Північній Ірландії, Уельсі та західній Англії, залишилися без електропостачання.

Сильний вітер призвів до закриття основних автомагістралей та мостів у країні, а також до скасування багатьох поїздів. В Ірландії шторм уразив майже 400 тис. домогосподарств, ферм і підприємств. Деякі рейси в аеропорту Дубліна були скасовані.

Які наслідки шторму і торнадо в США

Щонайменше шестеро людей загинули внаслідок того, як торнадо й сильні шторми накрили штат Теннессі Сполучених Штатів Америки 10 рудня 2023 року. Крім того, негода спричинила значні руйнування.

Переважно стихія зачепила південні райони штату. Внаслідок неї багато будинків були зруйновані, а близько 60 тисяч людей залишились без світла.

Наразі відомо про щонайменше шістьох загиблих людей – троє людей загинули в північному передмісті Нешвілла, столиці штату. Ще двоє людей й дитина загинули в місті Кларксвілл, приблизно за 80 км на північний захід від Нешвілла.

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