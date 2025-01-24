Шторм столетия. Ирландия и Шотландия страдают от мощного ветра

24 января Ирландию и Шотландию накрыл мощный шторм Эовин, в результате чего миллионы потребителей остались без света, также непогода привела к значительным перебоям в транспортном сообщении.
Главные тезисы
- Шторм Эовин вызвал значительные перебои в электроснабжении и транспортном движении Ирландии и Шотландии.
- Предупреждение синоптиков о критичности погодной ситуации было объявлено как редкое 'красное' предупреждение.
- Мощные порывы ветра достигли скорости до 183 км/ч, что является рекордным значением с момента Второй мировой войны.
- Более 700 тысяч домохозяйств в Ирландии и около 100 тысяч в Северной Ирландии остались без электричества из-за шторма Эовин.
- Эовин может превратиться в циклон-бомбу, если давление уменьшится на 24 миллибара, что создает угрозу для региона.
Ирландию и Шотландию накрыл шторм Эовин
Синоптики объявили редкое "красное" погодное предупреждение по всей территории Ирландии и в центральной и юго-западной Шотландии.
В результате непогоды власти приняли решение о временном закрытии школ, приостановлении движения поездов, паромов и сотен авиарейсов в Республике Ирландия, Северной Ирландии и Шотландии.
Первый министр Северной Ирландии Мишель О'Нил призвала население соблюдать осторожность во время шторма, отметив критичность ситуации.
По данным Ирландского совета по вопросам электроснабжения, из-за значительных повреждений инфраструктуры более 700 тысяч домохозяйств в Ирландии и около 100 тысяч в Северной Ирландии остались без электричества.
По словам экспертов, энергия шторма была частично обусловлена системой, спровоцировавшей аномальные снегопады в США. В дальнейшем Эовин может превратиться в циклон-бомбу, если давление уменьшится на 24 миллибара в течение суток.
В Боснии и Герцеговине бурлит снежный шторм
Масштабный снежный шторм, ударивший по Боснии и Герцеговине, оставил десятки тысяч людей без света на Сочельник и вызвал хаос на дороге.
В стране было запрещено движение тяжеловесных транспортных средств, а в некоторых частях Боснии и Герцеговины остановили движение поездов.
По данным местных медиа, десятки транспортных средств застряли в снегу на 10 часов в западной части страны ночью, прежде чем они смогли продолжить свой путь.
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