Шторм столетия. Ирландия и Шотландия страдают от мощного ветра

24 января Ирландию и Шотландию накрыл мощный шторм Эовин, в результате чего миллионы потребителей остались без света, также непогода привела к значительным перебоям в транспортном сообщении.

Ирландию и Шотландию накрыл шторм Эовин

Синоптики объявили редкое "красное" погодное предупреждение по всей территории Ирландии и в центральной и юго-западной Шотландии.

В ночь на пятницу порывы ветра достигли скорости 183 км/ч — это наибольшие значения, зафиксированные со времен Второй мировой войны. Поделиться

Шторм в Ирландии

В результате непогоды власти приняли решение о временном закрытии школ, приостановлении движения поездов, паромов и сотен авиарейсов в Республике Ирландия, Северной Ирландии и Шотландии.

Последствия шторма

Первый министр Северной Ирландии Мишель О'Нил призвала население соблюдать осторожность во время шторма, отметив критичность ситуации.

По данным Ирландского совета по вопросам электроснабжения, из-за значительных повреждений инфраструктуры более 700 тысяч домохозяйств в Ирландии и около 100 тысяч в Северной Ирландии остались без электричества.

Аварии на дорогах

По словам экспертов, энергия шторма была частично обусловлена системой, спровоцировавшей аномальные снегопады в США. В дальнейшем Эовин может превратиться в циклон-бомбу, если давление уменьшится на 24 миллибара в течение суток.

В Боснии и Герцеговине бурлит снежный шторм

Масштабный снежный шторм, ударивший по Боснии и Герцеговине, оставил десятки тысяч людей без света на Сочельник и вызвал хаос на дороге.

В стране было запрещено движение тяжеловесных транспортных средств, а в некоторых частях Боснии и Герцеговины остановили движение поездов.

Государственная энергетическая компания Боснии и Герцеговины заявила, что ситуация была "чрезвычайно тяжелой" в некоторых районах, поскольку сильный снег вывел из строя линии распределения электроэнергии. Поделиться

По данным местных медиа, десятки транспортных средств застряли в снегу на 10 часов в западной части страны ночью, прежде чем они смогли продолжить свой путь.