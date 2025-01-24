Шторм столетия. Ирландия и Шотландия страдают от мощного ветра
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Шторм столетия. Ирландия и Шотландия страдают от мощного ветра

Эовин
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Источник:  AP

24 января Ирландию и Шотландию накрыл мощный шторм Эовин, в результате чего миллионы потребителей остались без света, также непогода привела к значительным перебоям в транспортном сообщении.

Главные тезисы

  • Шторм Эовин вызвал значительные перебои в электроснабжении и транспортном движении Ирландии и Шотландии.
  • Предупреждение синоптиков о критичности погодной ситуации было объявлено как редкое 'красное' предупреждение.
  • Мощные порывы ветра достигли скорости до 183 км/ч, что является рекордным значением с момента Второй мировой войны.
  • Более 700 тысяч домохозяйств в Ирландии и около 100 тысяч в Северной Ирландии остались без электричества из-за шторма Эовин.
  • Эовин может превратиться в циклон-бомбу, если давление уменьшится на 24 миллибара, что создает угрозу для региона.

Ирландию и Шотландию накрыл шторм Эовин

Синоптики объявили редкое "красное" погодное предупреждение по всей территории Ирландии и в центральной и юго-западной Шотландии.

В ночь на пятницу порывы ветра достигли скорости 183 км/ч — это наибольшие значения, зафиксированные со времен Второй мировой войны.

Шторм в Ирландии

В результате непогоды власти приняли решение о временном закрытии школ, приостановлении движения поездов, паромов и сотен авиарейсов в Республике Ирландия, Северной Ирландии и Шотландии.

Последствия шторма

Первый министр Северной Ирландии Мишель О'Нил призвала население соблюдать осторожность во время шторма, отметив критичность ситуации.

По данным Ирландского совета по вопросам электроснабжения, из-за значительных повреждений инфраструктуры более 700 тысяч домохозяйств в Ирландии и около 100 тысяч в Северной Ирландии остались без электричества.

Аварии на дорогах

По словам экспертов, энергия шторма была частично обусловлена системой, спровоцировавшей аномальные снегопады в США. В дальнейшем Эовин может превратиться в циклон-бомбу, если давление уменьшится на 24 миллибара в течение суток.

В Боснии и Герцеговине бурлит снежный шторм

Масштабный снежный шторм, ударивший по Боснии и Герцеговине, оставил десятки тысяч людей без света на Сочельник и вызвал хаос на дороге.

В стране было запрещено движение тяжеловесных транспортных средств, а в некоторых частях Боснии и Герцеговины остановили движение поездов.

Государственная энергетическая компания Боснии и Герцеговины заявила, что ситуация была "чрезвычайно тяжелой" в некоторых районах, поскольку сильный снег вывел из строя линии распределения электроэнергии.

По данным местных медиа, десятки транспортных средств застряли в снегу на 10 часов в западной части страны ночью, прежде чем они смогли продолжить свой путь.

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