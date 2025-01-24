Шторм сторіччя. Ірландія та Шотландія потерпають від потужного вітру
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Шторм сторіччя. Ірландія та Шотландія потерпають від потужного вітру

Шторм
Джерело:  AP

24 січня Ірландію та Шотландію накрив потужний шторм Еовін, унаслідок чого мільйони споживачів залишились без світла, також негода призвела до значних перебоїв у транспортному сполученні.

Головні тези:

  • Шторм Єовін спричинив масштабні перебої в електропостачанні та транспортному русі в Ірландії та Шотландії.
  • Рідкісне червоне попередження від синоптиків вказує на критичність погодної ситуації в регіоні.
  • Наслідки шторму полягають у тимчасовому закритті шкіл та призупиненні руху поїздів, поромів та авіарейсів.

Ірландію та Шотландію накрив шторм Еовін

Синоптики оголосили рідкісне "червоне" погодне попередження на всій території Ірландії та в центральній і південно-західній Шотландії.

У ніч на п’ятницю пориви вітру досягли швидкості 183 км/год — це найбільші значення, зафіксовані з часів Другої світової війни.

Шторм в Ірландії

Унаслідок негоди влада ухвалила рішення про тимчасове закриття шкіл, призупинення руху поїздів, поромів та сотень авіарейсів у Республіці Ірландія, Північній Ірландії та Шотландії.

Наслідки шторму

Перший міністр Північної Ірландії Мішель О'Ніл закликала населення дотримуватися обережності під час шторму, наголосивши на критичності ситуації.

За даними Ірландської ради з питань електропостачання, через значні пошкодження інфраструктури понад 700 тисяч домогосподарств в Ірландії та майже 100 тисяч у Північній Ірландії залишилися без електрики.

Аварії на дорогах

За словами експертів, енергія шторму була частково зумовлена системою, яка спровокувала аномальні снігопади в США. Надалі Еовін може перетворитися на циклон-бомбу, якщо тиск зменшиться на 24 мілібари протягом доби.

У Боснії і Герцеговині вирує сніговий шторм

Масштабний сніговий шторм, який вдарив по Боснії і Герцеговині, залишив десятки тисяч людей без світла на Святвечір і спричинив хаос на дорозі.

У країні був заборонений рух великовагових транспортних засобів, а в деяких частинах Боснії і Герцеговини зупинили рух поїздів.

Державна енергетична компанія Боснії і Герцеговини заявила, що ситуація була «надзвичайно важкою» в деяких районах, оскільки сильний сніг вивів із ладу лінії розподілу електроенергії.

За даними місцевих медіа, десятки транспортних засобів застрягли в снігу на 10 годин у західній частині країни вночі, перш ніж вони змогли продовжити свій шлях.

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