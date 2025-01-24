Шторм сторіччя. Ірландія та Шотландія потерпають від потужного вітру

24 січня Ірландію та Шотландію накрив потужний шторм Еовін, унаслідок чого мільйони споживачів залишились без світла, також негода призвела до значних перебоїв у транспортному сполученні.
Головні тези:
- Шторм Єовін спричинив масштабні перебої в електропостачанні та транспортному русі в Ірландії та Шотландії.
- Рідкісне червоне попередження від синоптиків вказує на критичність погодної ситуації в регіоні.
- Наслідки шторму полягають у тимчасовому закритті шкіл та призупиненні руху поїздів, поромів та авіарейсів.
Ірландію та Шотландію накрив шторм Еовін
Синоптики оголосили рідкісне "червоне" погодне попередження на всій території Ірландії та в центральній і південно-західній Шотландії.
Унаслідок негоди влада ухвалила рішення про тимчасове закриття шкіл, призупинення руху поїздів, поромів та сотень авіарейсів у Республіці Ірландія, Північній Ірландії та Шотландії.
Перший міністр Північної Ірландії Мішель О'Ніл закликала населення дотримуватися обережності під час шторму, наголосивши на критичності ситуації.
За даними Ірландської ради з питань електропостачання, через значні пошкодження інфраструктури понад 700 тисяч домогосподарств в Ірландії та майже 100 тисяч у Північній Ірландії залишилися без електрики.
За словами експертів, енергія шторму була частково зумовлена системою, яка спровокувала аномальні снігопади в США. Надалі Еовін може перетворитися на циклон-бомбу, якщо тиск зменшиться на 24 мілібари протягом доби.
У Боснії і Герцеговині вирує сніговий шторм
Масштабний сніговий шторм, який вдарив по Боснії і Герцеговині, залишив десятки тисяч людей без світла на Святвечір і спричинив хаос на дорозі.
У країні був заборонений рух великовагових транспортних засобів, а в деяких частинах Боснії і Герцеговини зупинили рух поїздів.
За даними місцевих медіа, десятки транспортних засобів застрягли в снігу на 10 годин у західній частині країни вночі, перш ніж вони змогли продовжити свій шлях.
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