США готовятся сократить свой военный контингент в Европе — когда переговоры

Соединенные Штаты могут начать переговоры с европейскими союзниками о сокращении американского военного контингента в Европе позже этого года.
Главные тезисы
- Соединенные Штаты готовятся начать переговоры с европейскими союзниками о сокращении американского военного контингента в Европе.
- Президент Трамп высказал поддержку сокращения войск в Европе, намечены переговоры по этому вопросу.
- Более 100 000 американских военных находятся в Европе, но администрация рассматривает возможность уменьшения численности.
США размышляют над сокращением своего военного присутствия в Европе
Об этом заявил 16 мая посол США при НАТО Мэтью Витакер.
Отвечая на вопрос о том, рассматривает ли администрация президента США Трампа возможность вывода войск из Европы, Витакер сказал, что "ничего не решено".
Но как только мы примем решение, мы начнем эти переговоры в рамках НАТО. Это будет, безусловно, после саммита (в Гааге — ред.), в конце года, мы начнем эти переговоры... Все наши союзники готовы к этому.
Витакер сказал, что США обсудят с союзниками какие-либо изменения в численности войск, чтобы избежать пробелов в безопасности.
При этом он заверил, что "Соединенные Штаты останутся в этом альянсе и мы будем большим другом и большим союзником".
Американские военные имеют на континенте более 100 тысяч военнослужащих, но глава Пентагона Пит Гегсет ранее говорил европейским коллегам, что они не должны считать, что присутствие Соединенных Штатов будет продолжаться вечно.
В апреле СМИ сообщили, что в Министерстве обороны США рассматривают предложение вывести до 10 тысяч военнослужащих из Европы.
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