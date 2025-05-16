США готовятся сократить свой военный контингент в Европе — когда переговоры

Соединенные Штаты могут начать переговоры с европейскими союзниками о сокращении американского военного контингента в Европе позже этого года.

США размышляют над сокращением своего военного присутствия в Европе

Об этом заявил 16 мая посол США при НАТО Мэтью Витакер.

Отвечая на вопрос о том, рассматривает ли администрация президента США Трампа возможность вывода войск из Европы, Витакер сказал, что "ничего не решено".

Но как только мы примем решение, мы начнем эти переговоры в рамках НАТО. Это будет, безусловно, после саммита (в Гааге — ред.), в конце года, мы начнем эти переговоры... Все наши союзники готовы к этому.

Витакер сказал, что США обсудят с союзниками какие-либо изменения в численности войск, чтобы избежать пробелов в безопасности.

Это более чем 30-летнее желание США (сократить войска в Европе — ред.), президент Трамп просто сказал: хватит, это будет сделано, и это будет сделано сейчас, это будет сделано упорядочено, но мы не будем больше терпеть промедления в этой ситуации... Нам просто нужно проработать практические последствия. Поделиться

При этом он заверил, что "Соединенные Штаты останутся в этом альянсе и мы будем большим другом и большим союзником".

Американские военные имеют на континенте более 100 тысяч военнослужащих, но глава Пентагона Пит Гегсет ранее говорил европейским коллегам, что они не должны считать, что присутствие Соединенных Штатов будет продолжаться вечно.

В апреле СМИ сообщили, что в Министерстве обороны США рассматривают предложение вывести до 10 тысяч военнослужащих из Европы.