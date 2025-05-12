Трамп запланировал рекордно снизить цены на рецептурные лекарства в США
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Трамп запланировал рекордно снизить цены на рецептурные лекарства в США

Donald Trump
Трамп
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Президент США Дональд Трамп собирается подписать указ о снижении цен на отпускаемые по рецепту лекарства Такой шаг якобы должен позволить Штатам сэкономить "триллионы долларов".

Главные тезисы

  • Трамп планирует подписать указ о снижении цен на рецептурные лекарства в США, что может привести к сокращению расходов на здравоохранение и более справедливому доступу к лекарствам.
  • Снижение цен на фармацевтические препараты предполагается в размере от 30 до 80%, хотя это может повлечь за собой увеличение цен в других странах.

Трамп задумал снизить цены на лекарства в США

Президент США в своей публикации в Truth Social отметил, что планирует подписать соответствующий указ 12 мая.

Трамп предположил, что цены на фармацевтические препараты в США могут снизиться на 30-80%.

Вместе с тем, по его словам, цены на лекарства, вероятно, "поднимутся по всему миру, чтобы сравниться и, впервые за многие годы, принести справедливость в Америку".

Пост Трампа

Трамп объявил о намерении добиться того, чтобы США платили за лекарства "такую ​​же цену, как нация, которая платит самую низкую цену где угодно в мире".

С нашей страной, наконец, будут относиться справедливо, а расходы на здравоохранение наших граждан сократятся на сумму, о которой раньше даже не думали.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Американцы платят за лекарства больше, чем любая другая страна в мире, стимулируя инновации и стимулируя рост фармацевтической промышленности, обращает внимание Bloomberg.

Ранее производители лекарств заявили, что модернизация системы сократит доход и "задушит" разработку прорывных методов лечения, которые могут продлить и улучшить жизнь.

В свой первый президентский срок Трамп предложил ввести в США пилотную программу Medicare для лекарств без конкуренции с недорогими дженериками, которые предоставляются в кабинетах врачей.

Такой план Трампа осуществлялся в течение трех лет, и имел целью гарантировать, что Medicare будет платить самую низкую цену, предложенную группе из 22 стран.

Соответствующие усилия были упразднены в федеральном суде США после того, как фармацевтические компании обжаловали его. Они утверждали, что администрация не должным образом выполнила нормотворческий процесс.

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