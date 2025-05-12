Трамп запланував рекордно знизити ціни на рецептурні ліки у США

Президент США Дональд Трамп збирається підписати указ про зниження цін на ліки, що відпускаються за рецептом. Такий крок нібито має дозволити Штатам заощадити "трильйони доларів".

Трамп задумав знизити ціни на ліки у США

Президент США у своїй публікації в Truth Social зазначив, що планує підписати відповідний указ 12 травня.

Трамп передбачив, що ціни на фармацевтичні препарати в США можуть впасти на 30-80%.

Разом з тим, за його словами, ціни на ліки, вірогідно, "піднімуться по всьому світу, щоб зрівнятися і, вперше за багато років, принести справедливість в Америку".

Пост Трампа

Трамп оголосив про намір добитися того, щоб США платили за ліки "таку саму ціну, як нація, яка платить найнижчу ціну будь-де у світі".

З нашою країною нарешті ставитимуться справедливо, а витрати на охорону здоров'я наших громадян скоротяться на суму, про яку раніше навіть не думали. Дональд Трамп Президент США

Американці платять за ліки більше, ніж будь-яка інша країна у світі, стимулюючи інновації та стимулюючи зростання фармацевтичної промисловості, звертає увагу Bloomberg.

Раніше виробники ліків заявили, що модернізація системи скоротить дохід і "задушить" розробку проривних методів лікування, які можуть подовжити та покращити життя. Поширити

Під час свого першого президентського терміну Трамп запропонував запровадити у США пілотну програму Medicare для ліків без конкуренції з недорогими дженериками, які надаються в кабінетах лікарів.

Такий план Трампа здійснювався протягом трьох років, і мав на меті гарантувати, що Medicare платитиме найнижчу ціну, запропоновану групі з 22 країн.

Відповідні зусилля були скасовані у федеральному суді США після того, як фармацевтичні компанії оскаржили його. Вони стверджували, що адміністрація не належним чином виконала нормотворчий процес.