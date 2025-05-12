Трамп запланував рекордно знизити ціни на рецептурні ліки у США

Президент США Дональд Трамп збирається підписати указ про зниження цін на ліки, що відпускаються за рецептом. Такий крок нібито має дозволити Штатам заощадити "трильйони доларів".
Головні тези:
- Президент США Дональд Трамп планує рекордно знизити ціни на рецептурні ліки у країні, дозволяючи заощадити мільярди доларів.
- Зниження цін на фармацевтичні препарати може сягнути 30-80% відповідно, але це може вплинути на міжнародний ринок.
- Трамп вважає, що американці повинні платити за ліки за найнижчу ціну у світі, щоб забезпечити справедливість та знизити витрати на охорону здоров'я.
Трамп задумав знизити ціни на ліки у США
Президент США у своїй публікації в Truth Social зазначив, що планує підписати відповідний указ 12 травня.
Трамп передбачив, що ціни на фармацевтичні препарати в США можуть впасти на 30-80%.
Разом з тим, за його словами, ціни на ліки, вірогідно, "піднімуться по всьому світу, щоб зрівнятися і, вперше за багато років, принести справедливість в Америку".
Трамп оголосив про намір добитися того, щоб США платили за ліки "таку саму ціну, як нація, яка платить найнижчу ціну будь-де у світі".
Американці платять за ліки більше, ніж будь-яка інша країна у світі, стимулюючи інновації та стимулюючи зростання фармацевтичної промисловості, звертає увагу Bloomberg.
Під час свого першого президентського терміну Трамп запропонував запровадити у США пілотну програму Medicare для ліків без конкуренції з недорогими дженериками, які надаються в кабінетах лікарів.
Такий план Трампа здійснювався протягом трьох років, і мав на меті гарантувати, що Medicare платитиме найнижчу ціну, запропоновану групі з 22 країн.
Відповідні зусилля були скасовані у федеральному суді США після того, як фармацевтичні компанії оскаржили його. Вони стверджували, що адміністрація не належним чином виконала нормотворчий процес.
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