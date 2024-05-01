Кто такая Klavdia Petrivna. Алина Гросу назвала настоящее имя загадочной певицы

В 2023 году на украинскую музыкальную сцену сошла новая яркая звезда – певица Klavdia Petrivna. Почти все ее песни мгновенно становились хитами, однако кто скрывается за громким псевдонимом - до сих пор тайна.

Алина Гросу намекнула, кто же на самом деле такая Klavdia Petrivna

По словам певицы Алины Гросу, она не прячется под образом Klavdia Petrivna, хотя такие слухи также начали активно распространяться.

Артистка в социальной сети Инстаграм ответила на комментарий подписчицы и раскрыла настоящее имя Klavdia Petrivna.

Как утверждает Алина Гросу, ее зовут Соломия.

Также артистка откровенно призналась, что не понимает, почему ее заслуженную славу сейчас забирают другие.

По всей вероятности, таким образом она намекнула на Машу Кондратенко, которая загадочно комментирует причастность к Klavdia Petrivna.

Соломия. Но я ничего вам не говорила. На самом деле уже многие знают. Прекрасная девочка, но мне жаль, что сейчас ее заслуженную славу забирают другие… — написала Алина Гросу. Поделиться

Фото: скриншот

Что интересно, фамилию артистки певица решила все-таки не раскрывать, однако она подтвердила слухи, которые ходили ранее о Klavdia Petrivna.

Klavdia Petrivna — это Соломия Опришко?

Недавно музыкальный блоггер Макс Нагорняк неожиданно для всех заявил, что Klavdia Petrivna на самом деле — это Соломия Опришко — 18-летняя студентка.

По словам Нагорняка, он лично общался с исполнительницей.

Блогер добавил, что девушка "спалила" свою личность еще до того, как подписала контракт с лейблом NEBO Music.

Всех фанатов певицы интересует то, раскроет ли официально Klavdia Petrivna свою личность во время первого сольного концерта во Дворце Спорта в Киеве.

Следует отметить, что билеты на него продаются с поразительной скоростью.