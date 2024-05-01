Хто така Klavdia Petrivna. Аліна Гросу назвала справжнє ім'я загадкової співачки

У 2023 році на українську музичну сцену зійшла нова яскрава зірка — співачка Klavdia Petrivna. Майже усі її пісні миттєво ставали хітами, однак хто саме ховається за гучним псевдонімом - досі таємниця.

Аліна Гросу натякнула, хто ж насправді така Klavdia Petrivna

За словами співачки Аліни Гросу, вона не ховається під образом Klavdia Petrivna, хоча такі чутки також почали активно ширитися.

Артистка в соціальній мережі Інстаграм відповіла на коментар підписниці та розкрила справжнє ім'я Klavdia Petrivna.

Як стверджує Аліна Гросу, її звати Соломія.

Також артистка відверто зізналася, що не розуміє, чому її заслужену славу зараз забирають інші.

Цілком ймовірно, що у такий спосіб вона натякнула на Машу Кондратенко, яка загадково коментує причетність до Klavdia Petrivna.

Соломія. Але я вам нічого не казала. Насправді вже багато хто знає. Прекрасна дівчинка, але мені шкода, що зараз багато її заслуженої слави забирають інші… — написала Аліна Гросу. Поширити

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Що цікаво, прізвище артистки співачка вирішила все-таки не розкривати, однак вона підтвердила чутки, які ширилися про Klavdia Petrivna раніше.

Klavdia Petrivna — це Соломія Опришко?

Нещодавно музичний блогер Макс Нагорняк неочікувано для всіх заявив, що Klavdia Petrivna насправді — це Соломія Опришко — 18-річна студентка.

За словами Нагорняка, він особисто спілкувався з виконавицею.

Блогер додав, що дівчина "спалила" свою особистість ще до того, як підписала контракт з лейблом NEBO Music.

Наразі усіх фанатів співачки цікавить те, чи розкриє офіційно Klavdia Petrivna свою особистість під час першого сольного концерту у Палаці Спорту в Києві.

Варто зазначити, що квитки на нього продаються з вражаючою швидкістю.