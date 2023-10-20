Кто влияет на планы Израиля по вторжению в Газу — данные Bloomberg

Как пишет Bloomberg со ссылкой на своих инсайдеров в Тель-Авиве, американские власти действительно повлияли на планы Израиля касательно наземной операции в Секторе Газы.

США оказывают влияние на Израиль во время войны с ХАМАС

Как отмечают израильские чиновники, влияние Вашингтона определяет способ проведения наступления.

К примеру, Штаты советуют Израилю, как минимизировать количество жертв среди 2 миллионов граждан, проживающих в Газе.

Кроме того, идет обсуждение плана того, как должны развиваться события после завершения операции ЦАХАЛ.

По словам анонимных источников, роль и влияние Штатов в этой войне против ХАМАС глубже и интенсивнее, чем когда-либо в прошлом.

Bloomberg обращает внимание на то, что о наземном вторжении в Газу официальный Тель-Авив заявил еще неделю назад, однако его пришлось перенести из-за погодных условий.

Как предполагают бойцы ХАМАС, наземное наступление "может быть чем-нибудь другим, чем вы думаете".

Они озвучили предупреждение, что оно может начаться позже и продолжаться дольше, разворачиваясь неожиданным образом.

Байден лично прилетел в Израиль, чтобы обсудить дальнейшие планы

Ни для кого не секрет, что в последние дни в Израиль прибыли с официальными визитами глава Госдепа США Энтони Блинкен, руководитель Пентагона Ллойд Остин, а также президент Джо Байден.

Президент Байден сосредоточен на том, чтобы снизить вероятность распространения этой войны на другой фронт… Это его главная цель – объяснил глава МИД Израиля Эли Коэн. Поделиться

По словам премьер-министра Биньямина Нетаньяху, вместе с главой Белого дома удалось достичь договоренности о "сотрудничестве, которое изменит соотношение сил на всех театрах военных действий".