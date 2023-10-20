Хто впливає на плани Ізраїлю щодо вторгнення в Газу — дані Bloomberg

Як пише Bloomberg з посиланням на своїх інсайдерів в Тель-Авіві, американська влада дійсно вплинула на плани Ізраїлю щодо наземної операції в Секторі Гази.

США мають вплив на Ізраїль під час війни з ХАМАС

Як зазначають ізраїльські посадовці, вплив Вашингтона вже визначає спосіб проведення наступу.

До прикладу, Штати радять Ізраїлю, як мінімізувати кількість жертв серед 2 мільйонів цивільних, що мешкають в Газі.

Окрім того, триває обговорення плану того, як повинні розвиватися події після завершення операції ЦАХАЛ.

За словами анонімних джерел, роль і вплив Штатів в цій війні проти ХАМАСу є глибшими та інтенсивнішими, ніж будь-коли в минулому.

Bloomberg звертає увагу на те, що про наземне вторгнення до Гази офіційний Тель-Авів заявив ще тиждень тому, однак його довелося перенести через погодні умови.

Як припускають бійці ХАМАС, наземний наступ "може бути чимось іншим, ніж ви думаєте".

Вони озвучили попередження, що він може розпочатися пізніше і тривати довше, розгортаючись у несподіваний спосіб.

Байден особисто прилетів до Ізраїлю, щоб обговорити подальші плани

Ні для кого не секрет, що протягом останніх днів до Ізраїля прибули з офіційними візитами очільник Держдепу США Ентоні Блінкен, керівник Пентагону Ллойд Остін, а також президент Джо Байден.

Президент Байден зосереджений на тому, щоб зменшити ймовірність поширення цієї війни на інший фронт… Це його головна мета – пояснив глава МЗС Ізраїля Елі Коен. Поширити

За словами прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху, разом з очільником Білого дому вдалося досягти домовленість про "співпрацю, яка змінить співвідношення сил на всіх театрах військових дій".