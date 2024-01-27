Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает достижимой для Украины целью вернуть контроль над воздушным пространством в этом году в случае своевременного получения истребителей F-16, дронов, средств РЭБ и ракет.
Кулеба считает достижимой целью вернуть контроль над небом в 2024 году
Он добавил, что соответствующие решения уже воплощаются в жизнь, но "необходимо получить все эти элементы в достаточном количестве и в должное время".
Пентагон рассчитывает, что Украина получит первые F-16 уже в этом году
В Пентагоне рассчитывают, что в текущем году Украина получит первые истребители F-16, а также соответствующую инфраструктуру и запасные части.
Об этом заявила помощница министра обороны США по международной безопасности Селеста Волландер, сообщает "Европейская правда".
По словам представительницы Пентагона, эта программа включает подготовку пилотов, платформы, подготовку техников, а также запасные части и боеприпасы.
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