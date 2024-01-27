Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает достижимой для Украины целью вернуть контроль над воздушным пространством в этом году в случае своевременного получения истребителей F-16, дронов, средств РЭБ и ракет.

Кулеба считает достижимой целью вернуть контроль над небом в 2024 году

Если мы получим F-16, если у нас будут боевые и разведывательные дроны — именно в этом важность нашего сотрудничества с Литвой, — если у нас будут средства РЭБ и ракеты, мы будем контролировать наше небо. Это достижимо, — говорится в сообщении. Поделиться

Он добавил, что соответствующие решения уже воплощаются в жизнь, но "необходимо получить все эти элементы в достаточном количестве и в должное время".

Именно ради этого мы работаем, и именно поэтому важно Европейский оборонный фонд, потому что он создаст дополнительные возможности и средства для обеспечения этих элементов для Украины, — подытожил Кулеба. Поделиться

Пентагон рассчитывает, что Украина получит первые F-16 уже в этом году

В Пентагоне рассчитывают, что в текущем году Украина получит первые истребители F-16, а также соответствующую инфраструктуру и запасные части.

Об этом заявила помощница министра обороны США по международной безопасности Селеста Волландер, сообщает "Европейская правда".

Мы работаем как коалиция над программой F-16 и стремимся обеспечить начальную операционную готовность Украины с ее программой F-16 в 2024 году, — сказала она. Поделиться

По словам представительницы Пентагона, эта программа включает подготовку пилотов, платформы, подготовку техников, а также запасные части и боеприпасы.