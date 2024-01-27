Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає досяжною для України метою повернути контроль над повітряним простором цього року у разі своєчасного отримання винищувачів F-16, дронів, засобів РЕБ та ракет.
Кулеба вважає досяжною метою повернути контроль над небом у 2024 році
Він додав, що відповідні рішення вже втілюються, але "необхідно отримати всі ці елементи в достатній кількості й у належний час".
Пентагон розраховує, що Україна отримає перші F-16 вже цьогоріч
У Пентагоні розраховують, що цього року Україна отримає перші винищувачі F-16, а також відповідну інфраструктуру і запасні частини.
Про це заявила помічниця міністра оборони США з питань міжнародної безпеки Селеста Волландер, повідомляє "Європейська правда".
За словами представниці Пентагону, ця програма охоплює підготовку пілотів, платформи, підготовку техніків, а також запасні частини та боєприпаси.
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