Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає досяжною для України метою повернути контроль над повітряним простором цього року у разі своєчасного отримання винищувачів F-16, дронів, засобів РЕБ та ракет.

Кулеба вважає досяжною метою повернути контроль над небом у 2024 році

Якщо ми отримаємо F-16, якщо в нас будуть бойові та розвідувальні дрони – саме в цьому полягає важливість нашого співробітництва з Литвою, – якщо в нас будуть засоби РЕБ та ракети, ми будемо контролювати наше небо. Це досяжно, - говориться в повідомленні. Поширити

Він додав, що відповідні рішення вже втілюються, але "необхідно отримати всі ці елементи в достатній кількості й у належний час".

Саме заради цього ми працюємо, і саме тому є важливим Європейський оборонний фонд, тому що він створить додаткові можливості та засоби для забезпечення цих елементів для України, – підсумував Кулеба. Поширити

Пентагон розраховує, що Україна отримає перші F-16 вже цьогоріч

У Пентагоні розраховують, що цього року Україна отримає перші винищувачі F-16, а також відповідну інфраструктуру і запасні частини.

Про це заявила помічниця міністра оборони США з питань міжнародної безпеки Селеста Волландер, повідомляє "Європейська правда".

Ми працюємо як коаліція над програмою F-16 і прагнемо забезпечити початкову операційну готовність України з її програмою F-16 у 2024 році, – сказала вона. Поширити

За словами представниці Пентагону, ця програма охоплює підготовку пілотів, платформи, підготовку техніків, а також запасні частини та боєприпаси.