Культовая рок-группа The Rasmus представила фильм об Украине

Финская рок-группа The Rasmus, которая неоднократно публично поддерживала украинский народ на фоне войны с Россией, продолжает напоминать миру и всем своим фанатам, что на самом деле происходит в нашей стране. В этот раз артисты представили документальный фильм "The Rasmus in Ukraine".

The Rasmus не забывает об Украине

Ни для кого не секрет, что летом известная группа была хедлайнером Atlas Festival, который проходил в Киеве.

В своей новой короткометражке артисты делятся, какие именно последствия войны они увидели своими глазами в столице Украины.

Речь идет о разрушенных домах и бизнес-центрах, изуродованных улицах и исторических памятниках. Более того, звезды даже сами попали под одну из российских атак.

Мы жили в отеле, где было укрытие, поэтому мы были в безопасности от ракет. Было страшно сидеть в приложении воздушной тревоги вечером или ночью, перед сном, и читать сообщения о ракетах, которые сейчас находятся в воздухе или попали в землю, — поделился своими эмоциями фронтмен группы Лаури Юльонен. Поделиться

Также участники группы посетили детскую больницу Охматдет, где пообщались с маленькими пациентами.

Что важно понимать, во время Atlas Festival The Rasmus помог собрать донат в размере 3,5 миллиона гривен, которые пошли на закупку необходимого хирургического оборудования для детской больницы.

Кроме того, указано, что средства, собранные от пересмотра документалки, они также передадут на помощь Украине.