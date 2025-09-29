Культовая рок-группа The Rasmus представила фильм об Украине
Культовая рок-группа The Rasmus представила фильм об Украине

The Rasmus не забывает об Украине
Источник:  online.ua

Финская рок-группа The Rasmus, которая неоднократно публично поддерживала украинский народ на фоне войны с Россией, продолжает напоминать миру и всем своим фанатам, что на самом деле происходит в нашей стране. В этот раз артисты представили документальный фильм "The Rasmus in Ukraine".

Главные тезисы

  • Во время Atlas Festival The Rasmus помогли собрать 3,5 миллиона гривен на закупку хирургического оборудования для Охматдета.
  • Лаури Юлленен рассказал, как прятался в укрытии от российских атак.

The Rasmus не забывает об Украине

Ни для кого не секрет, что летом известная группа была хедлайнером Atlas Festival, который проходил в Киеве.

В своей новой короткометражке артисты делятся, какие именно последствия войны они увидели своими глазами в столице Украины.

Речь идет о разрушенных домах и бизнес-центрах, изуродованных улицах и исторических памятниках. Более того, звезды даже сами попали под одну из российских атак.

Мы жили в отеле, где было укрытие, поэтому мы были в безопасности от ракет. Было страшно сидеть в приложении воздушной тревоги вечером или ночью, перед сном, и читать сообщения о ракетах, которые сейчас находятся в воздухе или попали в землю, — поделился своими эмоциями фронтмен группы Лаури Юльонен.

Также участники группы посетили детскую больницу Охматдет, где пообщались с маленькими пациентами.

Что важно понимать, во время Atlas Festival The Rasmus помог собрать донат в размере 3,5 миллиона гривен, которые пошли на закупку необходимого хирургического оборудования для детской больницы.

Кроме того, указано, что средства, собранные от пересмотра документалки, они также передадут на помощь Украине.

