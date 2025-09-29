Культовий рок-гурт The Rasmus представив фільм про Україну

Фінський рок-гурт The Rasmus, який неодноразово публічно підтримував український народ на тлі війни з Росією, продовжує нагадувати світу та всім своїм фанатам, що насправді відбувається в нашій країні. Цього разу артисти представили документальний фільм “The Rasmus in Ukraine”.

The Rasmus не забуває про Україну

Ні для кого не секрет, що влітку відомий гурт був хедлайнером Atlas Festival, що відбувався у Києві.

У своїй новій короткометражці артисти діляться, які саме наслідки війни вони побачили на власні очі в столиці України.

Йдеться про зруйновані будинки та бізнес-центри, понівечені вулиці та історичні пам'ятки. Ба більше, зірки навіть самі потрапили під одну з російських атак.

"Ми жили в готелі, де було укриття, тому ми були в безпеці від ракет. Було страшно сидіти в додатку повітряної тривоги ввечері або вночі, перед сном, і читати повідомлення про ракети, які зараз знаходяться в повітрі або вже влучили в землю, — поділився своїми емоціями фронтмен гурту Лаурі Юльонен. Поширити

Також учасники гурту відвідали дитячу лікарню Охматдит, де поспілкувалися з маленькими пацієнтами.

Що важливо розуміти, під час Atlas Festival The Rasmus допоміг зібрати донат сумою 3,5 мільйона гривень, які пішли на закупівлю необхідного хірургічного обладнання для дитячої лікарні.

Окрім того, наголошується, що кошти, зібрані від перегляду їхньої документалки, вони також передадуть на допомогу Україні.