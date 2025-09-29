Культовий рок-гурт The Rasmus представив фільм про Україну

Фінський рок-гурт The Rasmus, який неодноразово публічно підтримував український народ на тлі війни з Росією, продовжує нагадувати світу та всім своїм фанатам, що насправді відбувається в нашій країні. Цього разу артисти представили документальний фільм “The Rasmus in Ukraine”.
Головні тези:
- Під час Atlas Festival The Rasmus допомогли зібрати 3,5 мільйона гривень на закупівлю хірургічного обладнання для Охматдиту.
- Лаурі Юльонен розповів, як ховався в укритті від російських атак.
The Rasmus не забуває про Україну
Ні для кого не секрет, що влітку відомий гурт був хедлайнером Atlas Festival, що відбувався у Києві.
У своїй новій короткометражці артисти діляться, які саме наслідки війни вони побачили на власні очі в столиці України.
Йдеться про зруйновані будинки та бізнес-центри, понівечені вулиці та історичні пам'ятки. Ба більше, зірки навіть самі потрапили під одну з російських атак.
Також учасники гурту відвідали дитячу лікарню Охматдит, де поспілкувалися з маленькими пацієнтами.
Що важливо розуміти, під час Atlas Festival The Rasmus допоміг зібрати донат сумою 3,5 мільйона гривень, які пішли на закупівлю необхідного хірургічного обладнання для дитячої лікарні.
Окрім того, наголошується, що кошти, зібрані від перегляду їхньої документалки, вони також передадуть на допомогу Україні.
Більше по темі
- Категорія
- Культура
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Культура
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-