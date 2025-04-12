Лана Дель Рэй возвращается. Сеть поразил трек "Henry, Come Onе" — видео
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Лана Дель Рэй возвращается. Сеть поразил трек "Henry, Come Onе" — видео

Что известно о новом треке Ланы Дель Рэй
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Источник:  online.ua

Американская певица Лана Дель Рэй представила дебютный сингл "Henry, Come Onе", который станет частью ее 10 студийного альбома. Поклонники творчества звезды уже его оценили.

Главные тезисы

  • Официальный релиз нового альбома состоится 21 мая.
    По словам фанатов, новая композиция звезды звучит как микс всех ее альбомов.

Что известно о новом треке Ланы Дель Рэй

Как удалось узнать журналистам, релиз пластинки, получившей название "The Right Person Will Stay", состоится уже 21 мая.

Следует отметить, что певица впервые анонсировала новую песню еще в январе 2024 года в своих социальных сетях.

Недавно Лана Дель Рэй продемонстрировала фанатам обложку будущего альбома, на котором позирует в белом наряде с кружевом.

Так благодарна, что мои 13 треков объединились с моей прекрасной работой с авторами Люком, Джеком, Заком и Дрю Эриксоном. Рада, что вы наконец-то услышите эти песни, — призналась артистка.

Как фанаты реагируют на новую композицию от Ланы Дель Рэй:

  • Лана Дель Рэй возвращается и она круче, чем когда-либо;

  • Выпустила песню через 433 дня после публикации фрагмента — мы любим нашу королеву;

  • Если бы эта песня была цветом, это был бы белый. Одна из чистейших песен, которые Лана создавала;

  • Эта женщина — культурное сокровище;

  • Звучит как микс всех альбомов. Мне это нравится;

  • Это был целый фильм со слезами — она снова это сделала.

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