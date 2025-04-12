Лана Дель Рэй возвращается. Сеть поразил трек "Henry, Come Onе" — видео

Как удалось узнать журналистам, релиз пластинки, получившей название "The Right Person Will Stay", состоится уже 21 мая.

Следует отметить, что певица впервые анонсировала новую песню еще в январе 2024 года в своих социальных сетях.

Недавно Лана Дель Рэй продемонстрировала фанатам обложку будущего альбома, на котором позирует в белом наряде с кружевом.

Так благодарна, что мои 13 треков объединились с моей прекрасной работой с авторами Люком, Джеком, Заком и Дрю Эриксоном. Рада, что вы наконец-то услышите эти песни, — призналась артистка.

Лана Дель Рэй возвращается и она круче, чем когда-либо;

Выпустила песню через 433 дня после публикации фрагмента — мы любим нашу королеву;

Если бы эта песня была цветом, это был бы белый. Одна из чистейших песен, которые Лана создавала;

Эта женщина — культурное сокровище;

Звучит как микс всех альбомов. Мне это нравится;