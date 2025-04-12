Лана Дель Рей повертається. Мережу вразив трек "Henry, Come Onе" — відео

Як вдалося дізнатися журналістам, реліз платівки, яка отримала назву "The Right Person Will Stay", відбудеться уже 21 травня.

Варто зазначити, що співачка вперше анонсувала нову пісню ще у січні 2024 року у своїх соціальних мережах.

Нещодавно Лана Дель Рей продемонструвала фанатам обкладинку майбутнього альбому, на якому позує у білому вбранні з мереживом.

Так вдячна, що мої 13 треків об'єдналися з моєю прекрасною роботою з авторами Люком, Джеком, Заком і Дрю Еріксоном. Рада, що ви нарешті почуєте ці пісні, — зізналася артистка.

Лана Дель Рей повертається і вона крутіша, ніж будь-коли;

Випустила пісню через 433 дні після публікації фрагмента — ми любимо нашу королеву;

Якби ця пісня була кольором, то це був би білий. Одна з найчистіших пісень, які Лана створювала;

Ця жінка — культурний скарб;

Звучить як мікс усіх альбомів. Мені це подобається;