Лана Дель Рей повертається. Мережу вразив трек "Henry, Come Onе" — відео

Американська співачка Лана Дель Рей представила дебютний сингл "Henry, Come Onе", який стане частиною її 10-го студійного альбому. Шанувальники творчості зірки не приховують свого захвату.
Головні тези:
- Офіційний реліз нового альбому запланований на 21 травня.
- За словами фанатів, нова композиція зірки звучить як мікс усіх її альбомів.
Що відомо про новий трек Лани Дель Рей
Як вдалося дізнатися журналістам, реліз платівки, яка отримала назву "The Right Person Will Stay", відбудеться уже 21 травня.
Варто зазначити, що співачка вперше анонсувала нову пісню ще у січні 2024 року у своїх соціальних мережах.
Нещодавно Лана Дель Рей продемонструвала фанатам обкладинку майбутнього альбому, на якому позує у білому вбранні з мереживом.
Як фанати реагують на нову композицію від Лани Дель Рей:
Лана Дель Рей повертається і вона крутіша, ніж будь-коли;
Випустила пісню через 433 дні після публікації фрагмента — ми любимо нашу королеву;
Якби ця пісня була кольором, то це був би білий. Одна з найчистіших пісень, які Лана створювала;
Ця жінка — культурний скарб;
Звучить як мікс усіх альбомів. Мені це подобається;
Це був цілий фільм зі сльозами — вона знову це зробила.
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