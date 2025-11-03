Ледники Антарктиды постоянно разрушаются — ученые назвали дату нового "Великого Потопа"

Такой сценарий станет реальностью, если выбросы парниковых газов и дальше будут расти, считают ученые.

Какие города пойдут под воду во время нового "Великого Потопа"

К 2300 году города и городки по всему миру могут оказаться под водой из-за разрушения антарктических шельфовых ледников. К такому выводу пришли ученые из Сорбоннского университета в Париже.

В новом исследовании, опубликованном в журнале Nature, ученые прогнозируют, что до 59% шельфовых ледников Антарктиды могут разрушиться к 2300 году. Если это произойдет, уровень мирового океана безвозвратно поднимется примерно на 10 метров.

Например, в Британии под водой окажутся Галл, Глазго и Бристоль, а в США жители Хьюстона, Нового Орлеана и Майами вынуждены будут переселяться вглубь материка. По словам ученых, такой сценарий станет реальностью, если выбросы парниковых газов и дальше будут расти.

Наши результаты показывают, что нынешние решения по изменению путей выбросов могут оказать существенное влияние на вероятность долгосрочной потери большинства антарктических шельфовых ледников.

По их словам, жизнеспособность ледников напрямую зависит от сценария выбросов: при низких выбросах только один ледник станет "нежизнеспособным" к 2300 году, тогда как при высоких — этот показатель достигнет 59%.

Антарктида имеет 15 больших и множество меньших шельфовых ледников. Отмечается, что они играют ключевую роль в контроле потерь льда, ведь сдерживают поток из материковой части в океан.

Они представляют собой своеобразный защитный пояс вокруг Антарктиды. Их истончение или разрушение ускоряет поступление льда в океан.

Исследователи провели симуляции, чтобы понять, как таяние 64 шельфовых ледников будет меняться в условиях роста выбросов.

Результаты показали, что при низком уровне выбросов (глобальное потепление ниже 2°C к 2300 году) под угрозой окажется только один ледник, а при высоком уровне выбросов (потепление до 12°C к 2300 году) могут исчезнуть 38 ледников, или 59% от общего количества.

Это приведет к поднятию уровня мирового океана примерно на 10 метров, считают ученые. И хотя до 2300 года, на первый взгляд, еще долго, по словам исследователей, мы начнем ощущать последствия гораздо раньше.

Период примерно между 2085 и 2170 годами знаменует собой период с высоким уровнем шельфовых ледников, которые, вероятно, достигнут состояния нежизнеспособности.

По подсчетам инструмента скрининга рисков прибрежных зон Climate Central's Coastal Risk Screening Tool, если уровень моря поднимется на 10 метров, под водой окажутся целые города.

В Британии это Портсмут, Саутенд-он-Си, Галл, Мидлсбро, Блэкпул, Бристоль и Кардифф, а также крупные районы Лондона — Гаммерсмит, Гринвич, Саутворк и Вестминстер.

В Европе исчезнут побережья от французского Кале до датского Рингкёбинга, а также Венеция, Монпелье, Севилья и Лиссабон. В Азии затопление грозит Бангладеш, а также городам Шанхай, Хошимин и Карачи. В США под воду пойдут побережья Флориды, Луизианы и Техаса.