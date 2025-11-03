Льодовики Антарктиди невпинно руйнуються — науковці назвали дату нового "Великого Потопу"

Такий сценарій стане реальністю, якщо викиди парникових газів і надалі зростатимуть, вважають науковці.

Які міста підуть під воду під час нового “Великого Потопу”

До 2300 року міста й містечка по всьому світу можуть опинитися під водою через руйнування антарктичних шельфових льодовиків. Такого висновку дійшли вчені із Сорбоннського університету в Парижі.

У новому дослідженні, опублікованому в журналі Nature, науковці прогнозують, що до 59% шельфових льодовиків Антарктиди можуть зруйнуватися до 2300 року. Якщо це станеться, рівень світового океану незворотно підніметься приблизно на 10 метрів.

Для прикладу, у Британії під водою опиняться Галл, Глазго та Бристоль, а у США жителі Х'юстона, Нового Орлеана й Маямі змушені будуть переселятися вглиб материка. За словами науковців, такий сценарій стане реальністю, якщо викиди парникових газів і надалі зростатимуть.

Наші результати показують, що теперішні рішення щодо зміни шляхів викидів можуть суттєво вплинути на ймовірність довгострокової втрати більшості антарктичних шельфових льодовиків. Поширити

За їхніми словами, життєздатність льодовиків безпосередньо залежить від сценарію викидів: у разі низьких викидів лише один льодовик стане "нежиттєздатним" до 2300 року, тоді як за високих — цей показник сягне 59%.

Антарктида має 15 великих і безліч менших шельфових льодовиків. Зазначається, що вони відіграють ключову роль у контролі втрат льоду, адже стримують його потік з материкової частини в океан.

Вони є своєрідним захисним поясом навколо Антарктиди. Їхнє стоншання або руйнування прискорює надходження льоду в океан.

Дослідники провели симуляції, щоб зрозуміти, як танення 64 шельфових льодовиків змінюватиметься в умовах зростання викидів.

Результати показали, що за низького рівня викидів (глобальне потепління нижче як 2°C до 2300 року) під загрозою опиниться лише один льодовик, а за високого рівня викидів (потепління до 12°C до 2300 року) можуть зникнути 38 льодовиків, або 59% від загальної кількості.

Це призведе до підняття рівня світового океану приблизно на 10 метрів, вважають науковці. І хоча до 2300 року, на перший погляд, ще довго, за словами дослідників, ми почнемо відчувати наслідки значно раніше. Поширити

Період приблизно між 2085 і 2170 роками знаменує собою період з найвищим рівнем шельфових льодовиків, які, ймовірно, досягнуть стану нежиттєздатності.

За підрахунками інструменту скринінгу ризиків прибережних зон Climate Central’s Coastal Risk Screening Tool, якщо рівень моря справді підніметься на 10 метрів, під водою опиняться цілі міста.

У Британії це Портсмут, Саутенд-он-Сі, Галл, Мідлсбро, Блекпул, Бристоль і Кардіфф, а також значні райони Лондона — Гаммерсміт, Ґрінвіч, Саутворк і Вестмінстер.

У Європі зникнуть узбережжя від французького Кале до данського Рінгкьобінга, а також Венеція, Монпельє, Севілья й Лісабон. В Азії затоплення загрожує Бангладеш, а також містам Шанхай, Хошимін і Карачі. У США під воду підуть узбережжя Флориди, Луїзіани та Техасу.