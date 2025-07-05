Легендарная группа Oasis воссоединилась и отправилась в супертурне

В Великобритании началась долгожданная супертурна культовой рок-группы Oasis, которая объявила о своем воссоединении летом прошлого года.
Главные тезисы
- Триумфальное возвращение произошло после 16-летней паузы.
- Братья Галлахеры уже выступили на сцене в Кардиффе, исполнив свои главные хиты перед полным стадионом.
Oasis снова радует фанатов своим творчеством
Братья Лиам и Ноэль Галлахеры вместе эффектно появились на сцене в Кардиффе.
Что важно понимать, это произошло после перерыва, который длился 16 лет.
О своем воссоединении всемирно известные артисты объявили в августе 2024 года и с тех пор фанаты группы ждали концертов своих кумиров.
Музыкальные критики обращают внимание на то, что этот долгожданный концерт проходил при полном стадионе.
Братья Галлахеры, как и ожидалось, исполнили свои главные хиты.
Кроме того, указано, что после этого триумфального выступления Oasis продолжит мировое турне, в рамках которого намерен дать 41 концерт.
Оно получило крайне символическое название — Oasis Live '25.
Что важно понимать, только в Манчестере — родном городе группы запланировано сразу 5 концертов.
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