Легендарная группа Oasis воссоединилась и отправилась в супертурне

В Великобритании началась долгожданная супертурна культовой рок-группы Oasis, которая объявила о своем воссоединении летом прошлого года.

Oasis снова радует фанатов своим творчеством

Братья Лиам и Ноэль Галлахеры вместе эффектно появились на сцене в Кардиффе.

Что важно понимать, это произошло после перерыва, который длился 16 лет.

О своем воссоединении всемирно известные артисты объявили в августе 2024 года и с тех пор фанаты группы ждали концертов своих кумиров.

Музыкальные критики обращают внимание на то, что этот долгожданный концерт проходил при полном стадионе.

Братья Галлахеры, как и ожидалось, исполнили свои главные хиты.

Они не бранились на сцене, и даже в один из моментов взялись за руки. Поделиться

Кроме того, указано, что после этого триумфального выступления Oasis продолжит мировое турне, в рамках которого намерен дать 41 концерт.

Оно получило крайне символическое название — Oasis Live '25.